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Total Mesh & Total Airflow – это кредо лидеров мирового корпусостроения, тайваньской компании Lian Li. Gamersnexus побывал у них в гостях в рамках своего азиатского тура и посмотрел чем они занимаются.

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Удивительная история, все стараются сидеть дома, а неугомонный Стив Бёрк как будто ощущает себя бессмертным. Он, как всегда, по весне поехал осматривать производственные мощности многочисленных азиатских производителей компьютерных комплектующих.

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Одним из первых пунктов для отважного оверклокера стала штаб-квартира Lian Li на самом севере Тайваня. Напомним, что в январе, на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе, LIan Li представили прототип своего нового корпуса Lancool II MESH, в числе прочих разработок. Этот кейс должен стать продолжением линейки Lancool, условно-экономного класса с максимальным использованием пластика вместо металла. Предыдущая модель, Lancool II, стала коммерчески успешной и уже продается. В проектировании корпусов Lian Li является одним из мировых хэдлайнеров, свидетельством тому является в том числе и «новинка» от Be Quiet! - Pure Base 500DX, которая является гибридом прошлогоднего Lancool II с бюджетным Cougar Gemini S.

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Итак, Стив приехал в гости к LIan Li и вместо оплачиваемых отпусков и поголовного безделья увидел настоящий дух перфекционизма. Компания приняла решение «допилить» свою разработку по-максимуму, даже по сравнению с прототипом с CES-2020! При этом, инженерам поставлена задача по-возможности уложиться в озвученный ранее ценник 90$ и выпустить продукт на рынок летом, желательно в июне 2020 года.

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Что конкретно улучшает Lian Li в своем новом корпусе? Во-первых, была увеличена площадь воздухозабора передней меш-панели. Во-вторых, усовершенствована сама фактура сетки. Далее, боковые откидные стенки кожуха блока питания получат бОльшую жесткость, при этом без потери возможностей охлаждения за счет изменения рисунка перфорации и утолщения самих материалов. В целом, степень жесткости корпуса должна быть выведена на новый уровень за счет дополнительных укрепляющих ребер. Кроме того, комплектные 120мм вентиляторы лицевой панели было решено заменить на 140мм модели с повышенным статическим давлением. И последнее - инженеры максимально добавят вентиляционных отверстий на задней стенке корпуса, в интересах эффективного пассивного охлаждения видеокарты.

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В итоге, Стив был реально впечатлен и показал большой палец вверх. А его похвала дорогого стоит! В общем, ждем к концу лета в продаже корпус, практически идеальный по воздушным потокам. Good job, Lian Li!

Посмотрите видео из офиса Lian Li, где Стив Бёрк показывает промежуточный этап разработки Lancool II Mesh:

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Искренне ожидаем как можно более оперативного поступления данного корпуса в российскую розницу. А пока можно приобрести предыдущую версию Lancool II (почти аналог Be Quiet Pure Base 500DX):







