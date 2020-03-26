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ADATA теперь делает компьютерные корпуса. Вы знали об этом? XPG – это имя всегда ассоциировалось с SSD и RAM с отличным соотношением цены и эффективности. Но производителю этого показалось мало.

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Все знают такие действительно классные продукты, как: ADATA M.2 XPG SX8200, ADATA XPG GAMMIX S11, ADATA XPG Spectrix D41, ADATA XPG Spectrix D60G.

Тайваньская компания обрела заслуженный успех и встала перед выбором – куда двигаться дальше. Из всех вариантов был выбран наиболее, на наш взгляд, опрометчивый и экстенсивный. Номинально мудрый CEO Саймон Чанг решил объять необъятное. Теперь, на сайте xpg.com вы можете с удивлением обнаружить системы жидкостного охлаждения, блоки питания и корпуса для ПК под брендом XPG!

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Как правило, такой подход чреват громкими провалами и разочарованиями, но не будем спешить. Давайте дадим слово опытным людям, «съевшим» немало азиатских производителей за их халтуру. Знакомьтесь – Майкл Секстон, он сделал для нас обзор корпуса ADATA XPG Battlecruiser.

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Из секретного досье FengShuiPC: Майкл Джастин Аллен Секстон, истинный геймер и ПК-энтузиаст, характер взрывной и придирчивый. С возраста 10 лет замечен в качестве обзорщика ПК-комплектующих. Отличается недюжинным стремлением к саморазвитию во всех областях, владеет Китайским языком и является Мастером Тхэквондо. Иногда пишет для pcmag.com.

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Майкл выбрал для своего обзора один из корпусов от ADATA - XPG Battlecruiser. На данный момент, ADATA имеет в своем каталоге две модели корпусов – простейший Invader и «продвинутый» Battlecruiser. Обе модели доступны в черной и белой версиях. Учитывая присутствие непрезентабельного белого пластика в белых версиях, мы полностью от них отворачиваемся и интересуемся только черными версиями.

Итак, слово Майклу.

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Выход на новые рынки - всегда азартная игра для производителя, особенно если он пользуется успехом в других сегментах. Миллионы могут быть потеряны, если новые продукты не продаются хорошо. Несмотря на эти риски, ADATA работает над диверсификацией своего бизнеса.

Внешние панели корпуса - верхняя, передняя, левая и правая - из закаленного стекла, поэтому, когда вы смотрите на них, большая часть того, что вы видите, это стальная внутренняя часть и тонкие кусочки металла, которые удерживают все на месте. Излишне говорить, что все выглядит совсем иначе, как только вы закончили сборку. Еще одна деталь, которая не очень хорошо видна на фотографиях - это лицевая панель, которая при взгляде сверху вниз представляет собой тупой треугольник с широкой металлической полосой внизу передней части корпуса. Это весьма эстетично.

На фотографиях ясно видно, что Battlecruiser отлично проветривается, с воздушными зазорами, через которые может проходить воздух почти везде. Большинство областей забора покрыты пылевыми фильтрами. Корпус также поставляется с четырьмя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами aRGB, что является плюсом для любителей светодиодов. Если вы чувствуете, что вам нужно больше воздуха, есть место для добавления еще трех 120-мм вентиляторов в верхней части корпуса и еще одного в нижней части.

Официально в этом корпусе предусмотрена поддержка материнских плат от Mini-ITX до Extended-ATX (E-ATX).

XPG Battlecruiser может вмещать до восьми накопителей. На задней панели материнской платы есть место для пяти 2,5-дюймовых накопителей, а отсек в нижней части корпуса может вместить два 3,5-дюймовых HDD. Непосредственно над нижним отсеком находится одно место для установки, на котором можно разместить 2,5-дюймовый или 3,5-дюймовый накопитель. В двух 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймовых отсеках используется система крепления без инструментов. Это позволяет легко добавлять или заменять диски, вы можете просто вынимать и вставлять их. Также стоит отметить, что крепежная клетка 3,5-дюймовых накопителей может быть удалена. Это дает вам место в нижней части корпуса, в котором можно разместить резервуар для СВО.

Что находится на верхней части корпуса. Эта панель содержит два порта USB 3.0 Type-A и один порт USB 3.1 Type-C вместе с обычными кнопками питания, сброса и аудиоразъемом. Есть еще одна дополнительная кнопка, которая используется для регулировки встроенных светодиодов RGB.

Возможны проблемы с установкой большого радиатора в верхней части корпуса, поскольку он оставляет мало места между кулером и радиатором VRM материнской платы. Выходом является вынужденная установка радиатора СВО как можно ближе к левой панели, вдали от больших радиаторов VRM.

Слово Майклу: «Прежде чем устанавливать радиатор в верхней части корпуса, я подумал о том, чтобы установить его спереди. В конечном итоге, я решил не делать этого, но исследование этого варианта было информативным. Доступ к обоим этим местам монтажа прост в одинаковой степени. Верхняя и передняя стеклянные панели удерживаются двумя винтами и сразу же снимаются после их снятия. Как упомянуто ранее, три вентилятора поставляются предварительно установленными в передней части корпуса. Стоит отметить, что крепежная рамка, к которой крепятся вентиляторы, идентична крепежной рамке в верхней части корпуса. Это означает, что если бы я решил установить радиатор спереди, я мог бы просто открутить и поменять местами две рамки, не отвинчивая все охлаждающее оборудование.»

Установка большинства других компонентов в Battlecruiser прошла как обычно, с небольшими оговорками. Во-первых, этот корпус поддерживает установку видеокарты как вертикально, так и горизонтально. Во-вторых, подключение устройств к разъемам материнской платы немного проблематично. Всё из-за того, что в корпусе относительно мало отверстий для прохода кабеля под нижней частью материнской платы. Есть пара отверстий возле середины и передней части корпуса, но нет сзади. Это не трагедия, но законченная сборка выглядит немного неряшливее, чем обычно.

В целом, если описать впечатления от сборки, то это весьма просторный корпус без особых претензий на дизайн. Он не идеален, но четыре предустановленных вентилятора aRGB отчасти компенсируют его недостатки и невыразительность. Также нельзя не отметить стеклянные панели на большинстве граней корпуса. Если вам по душе дизайн от XPG, то корпус оправдает вложенные деньги.

XPG Battlecruiser сейчас можно купить примерно за 175$ на Amazon.

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А теперь вернёмся в российскую реальность на март 2020 года. Как считаете, правильно сделали российские компьютерные магазины, что не сочли этот корпус достойным и ликвидным для продажи в России?