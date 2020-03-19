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Классификация подходов к выбору комплектующих для сборки ПК

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Сборка компьютера не прощает спонтанных покупок. Требуется: полное осознание своих потребностей, однозначное позиционирование будущей сборки, четкий алгоритм действий. А как оно выходит на практике?

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Сразу отметим, речь идет о полной сборке настольного компьютера с нуля, а не об апгрейде в той или иной степени. Классическая идеальная ситуация.

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Сначала смотрим в кошелек. Если бюджет неограничен – можно дальше не читать, просто покупайте всё самое крутое и играйте в 8К.

Если бюджет ограничен, то придется экономить. Как и на чём? Вот возможные подходы к решению этой проблемы, немного утрирования не повредит:

  • Все бабки в проц, остальное на сдачу. Подход оправдан, если вообще не будешь играть, будешь только работать, много работать. Зато так можно на видеокарту заработать. Но если уже привык жить без гейминга, захочет ли организм таких перемен?
  • Все бабки в видеокарту, остальное на сдачу. Это классический детско-юношеский вариант, чтобы похвастаться новой видюхой, например. Правда, игры будут еле тащиться, а видеокарта работать на треть своих лошадиных сил.
  • Все бабки в материнку, остальное на сдачу. Такое делается всегда под лозунгом «на будущее». Это вариант для того, кто планирует вскоре найти клад или получить наследство. Очень негуманно по отношению к матплате, которая рискует навсегда остаться в недостойном окружении.
  • Все бабки в монитор, остальное на сдачу. Годится для общего компа в густонаселенную комнату в каком-нибудь общежитии, где нет телевизора.
  • Дорогущие накопители огромной ёмкости, всё остальное на сдачу. Это дома, не на работе! Есть такие одержимые культом хранения. В итоге получается какая-то супер-камера хранения с педальным приводом.
  • Гигантский кулер на пол-емкости корпуса, всё остальное на сдачу. Данная перверсия осуществляется обычно «ради тишины». Двойной-тройной избыток теплоотведения можно оправдать только страхом перед физической расправой, если не дай бог издашь какой-нибудь шорох.
  • Ну и наконец, так называемая «сбалансированная сборка», золотая середина. Для всех, кто хочет жить здесь и сейчас, а не мечтать о грядущих журавлях и кладах.

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А теперь пора вспомнить и назвать вслух дополнительные факторы, помимо бюджета, способные сократить выбор компьютерного железа. Пусть это называется «фильтры». Их роль не обязательно негативна, более того, без них невозможно остановиться на чем-то одном.

  1. Первый фильтр – эффективность. Такое слегка абстрактное название, потому что для каждого комплектующего это означает различные технические характеристики и возможности. Эффективность отсеивает большую часть ассортимента, сужая выбор до обозримого множества. А иногда, оставляет всего один подходящий вариант, бывает и так. Это единственный Обязательный фильтр. Далее будут фильтры «добровольные».
  2. Размер системы. Для того случая, если это чисто дело вкуса, «нравятся маленькие miniITX». Размер влияет на выбор целого ряда комплектующих, ограничивает выбор.
  3. Дизайн, в т.ч. цвет, фактура материала, наличие стекла и т.п. Если есть дизайнерские требования к сборке, то это серьезно сужает выбор и осложняет взаимо-сочетаемость комплектующих. Сюда же относятся мысли о том, насколько сборка способна сохранять товарный вид по прошествии значительного времени.
  4. RGB. Имеет смысл выделить отдельным пунктом, т.к. для некоторых людей это вопрос близок к идеологическому. Даже несмотря на то, что любую подсветку можно отключать/не включать. Аргумент «не хочу платить за ргб» идет мимо, т.к. речь идет о ситуации, когда выбрал самое мощное и дешевое, а на нем вдруг оказалось «проклятое ргб».)
  5. Бренд. Фанатская сборка в одном бренде урезает выбор крайне жестко, для фаната Asus не существует никаких MSI и Asrock. И наоборот. Сюда же можно отнести те случаи, когда даже выбор платформы для сборки происходит под давлением общественного мнения, а не по соображениям технической целесообразности. «Если соберу на Intel, ребята смеяться будут» или «Если соберу на AMD, буду как дешёвка». Тут же можно вспомнить о желающих покупать только железо европейских и американских брендов, пренебрегая китайскими. Якобы, Noctua и Be Quiet круто, а Deepcool и Enermax – барахло. Такой себе забавный бытовой национализм.
  6. Подпункт предыдущего фильтра – это фанатские сборки на «игровых брендах», наподобие ROG Strix, Aorus, TUF Gaming, Phantom Gaming. Обычно, такие сборки требуют большую кучу денег. Статус, пафос и гламур.
  7. Магазин. Бывает такое, что человек возьмет себе в голову «буду всё брать только в Регарде». Или в ДНС, например. Или в CU. Просто хочется. Но ни в одном магазине нет абсолютно всего ассортимента со всего мира. Вот вам и фильтр.
  8. Отдельно, особый момент - форма оплаты. Самый яркий пример – это покупать только там, где принимают криптовалюту. Вроде бы ее принимал Amazon и Newegg, а также питерский магазин Система, но это не точно. Вполне себе идея – купить на крипту железок, вместо того, чтобы перегонять в фиат.

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На этом всё.

Если вы собрали свой ПК, пройдя через все эти медные и алюминиевые трубы, то вы бооольшие молодцы! Ну или маленькие, кто как любит.)

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