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Сборка игрового ПК во время финансового кризиса!? Говорят, это несвоевременно и слишком дорого... Постараемся разрушить эти мифы, с помощью магазина Регард.

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Кризис - такое явление, когда в рознице все маркетинговые роли перемешиваются и ниши перепутываются. Уже не понятно - где "лоукостер", а где - "хайкостер". Остается лишь двигаться прямым экспериментальным путём. К примеру, у нас остались последние 50 тысяч рублей. И только лишь эту сумму мы можем потратить на сборку нового компьютера, ни копейкой больше. При этом, комп должен быть реально игровым, а не просто офисным. То есть, собирать надо на совесть и от души.

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Итак, сегодня 15 марта и мы пришли на сайт магазина Регард с самыми серьёзными намерениями. Мы ограничены "полтинником", поэтому тактика будет следующая - начать с процессора, затем всё остальное как можно экономнее, а что останется - всё в видеокарту. Действуем:

1. Процессор, минимальный по цене из тех, кто способен выполнять игровые функции - это Ryzen 5 1600. В результате взлёта цен, есть резон взять Бокс-версию, заодно будет экономия на кулере.

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2. Материнская плата ASRock B450M Pro4-F - не идеал, конечно. Но свои функции выполняет и цена не космическая.

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3. Корпус Zalman T7 Black - дешевый корпус с хорошей продуваемостью и двумя вентиляторами в комплекте.

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4. Блок питания 600W Xilence XP600R7 - лучшее изделие за свою цену, работает и слава Богу.

5. Оперативная память 16Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-16GIS) (2x8Gb KIT) - всё, что дешевле - не имеет смысла. Такие нынче цены, увы.

6. Твердотельный накопитель 480Gb SSD Silicon Power S55 (SP480GBSS3S55S25) - дешевле некуда за этот объём. Больше объём - не по карману, лучше не копить всякий хлам и думать что сохраняешь.

7. Теперь смотрим что осталось на видеокарту в результате жесткой экономии на остальных комплектующих. И что за эти деньги можно взять в наши кризисные времена. Выбираем AMD (ATI) Radeon RX 5500 XT Sapphire Pulse PCI-E 8192Mb (11295-01-20G). Нет смысла хвалить или ругать данную карту, все игрушки тянет и это главное!

Всё, сборка укомплектована. Она получилась достаточно мощной, чтобы считаться "игровой".

И мы уложились в наши 50 000 рублей, ура!

Вот и все, дорогие соотечественники. Это были цены на сегодня, 15 марта 2020 года.

Что будет завтра - никто не знает, так что лучше не зевать, пока есть в кармане "последний полтинник".



