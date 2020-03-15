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Говорят, в кризис уменьшается ассортимент. Говорят, в кризис не из чего выбирать. Говорят, надо брать что дают, пока цел. Мало ли что говорят… Пойдем в Регард покупать самый топчик!

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Регард – магазин, в котором всегда можно найти что-нибудь особенное. Поэтому, есть надежда, что тут будет из чего выбирать и собирать самую моднейшую игровую сборку в формате microATX и в серебряном цвете. Поэтому, прямо сегодня, 14 марта, объявляется Тотальный Фен-Шуй!

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Корпус Phanteks Enthoo Evolv MATX Tempered Glass Galaxy Silver, конечно же. Тут без сомнений. А ценник-то! Дешевле не было нигде, даже когда доллар был по 30. Процессор Intel Core i7 - 9700F BOX. Нам надо играть без тормозов, а не заниматься танцами с бубном. Материнская плата MSI MAG Z390M MORTAR – достойная плата для такого процессора, как раз с радиаторами в цвет металла. Кулер Gigabyte ATC800 Aorus – новейший и крутейший, двухвентиляторный, с TDP 200 Вт. Видеокарта nVidia GeForce RTX2080 Super EVGA XC Gaming PCI-E 8192Mb (08G-P4-3182-KR) – мощная карта от серьезного бренда, с прозрачным подсвечиваемым кожухом. Блок питания 1000W Corsair RM1000x (CP-9020094-EU) – качество, надежность и мощь. Оперативная память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z (F4-3200C16D-32GTZSW) (2x16Gb KIT) – отличный набор, чтобы ничего не докупать и получать максимум в играх. Твердотельный накопитель 1Tb SSD Western Digital Black SN750 (WDS100T3X0C) – качественный быстрый ССД, который греется меньше, чем Samsung. Вентиляторы для корпуса Thermalright TY-145SP – качество, размер, цвет, характеристики – то, что надо. Берем 5 штук сразу, потому что 2 штатных сразу снимаем и в ящик.

Берем корзину и вперед:

Всё, процесс завершен. Есть чувство удовлетворения от того, что абсолютно все комплектующие выбраны безо всяких компромиссов. Именно то, что хотелось. Дорого ли? Не факт. Особенно, в условиях постоянного падения курса рубля. Вот она, наша покупка:

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Чур не списывать и не повторять! Шутка.)

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Но что-то может закончиться или подорожать. И это уже не шутка.

Всем благополучия и Фен-Шуя!