Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

CORSAIR, мировой лидер в области высокопроизводительных игровых периферийных устройств и компонентов для энтузиастов, объявил о том, что расширенная настройка освещения RGB в программном обеспечении Corsair iCUE теперь распространяется и на совместимые с ASUS Aura Sync материнские платы. Установив iCUE плюс последнюю версию Aura Sync, пользователи теперь могут полностью контролировать освещение RGB на материнской плате ASUS через iCUE, а также синхронизировать освещение со всеми iCUE-совместимыми устройствами Corsair - от высокопроизводительных модулей памяти и процессорных кулеров, до клавиатур и мышей. Поддержка позволит всего за несколько щелчков мыши создавать сложные многослойные световые эффекты и синхронизировать их между компонентами и периферийными устройствами Corsair, объединенными в единый интерфейс, для несравненных световых шоу в масштабе всей системы. В дополнение к управлению освещением RGB, iCUE осуществит мониторинг системной информации, такой как температура, скорость вращения вентилятора и напряжение в режиме реального времени. iCUE также расширяет возможности периферийных устройств Corsair с помощью пользовательских макросов и переназначений кнопок, точной настройки чувствительности мыши, глубокой настройки параметров звука и многого другого.



реклама

RAIJINTEK, всемирно известный разработчик систем охлаждения, анонсировал новый комплект водяной помпы и резервуара D5. Новая модель Antila D5 EVO RBW оснащена уникальным радужным ARGB-освещением и 200-мм резервуаром. Продукт оснащён цилиндрическим резервуаром, изготовленным из закаленного стекла 6 мм, заключенным в алюминиевую раму толщиной 2 мм. Комплект помпа+резервуар устанавливается внутри корпуса вертикально или горизонтально через металлический кронштейн с удлиненными монтажными отверстиями. Помпа имеет двигатель с керамическими подшипниками, обеспечивающий надежную и бесшумную работу, максимальное давление 50 фунтов на квадратный дюйм при скорости потока до 1500 л/час и подъеме напора 4 метра при максимальной скорости насоса 4800 об/мин. Размеры всего блока, включая монтажный кронштейн, составляют 80 × 95 × 305 мм, а общий вес - 1260 г.

реклама





реклама

, активно развивающийся производитель систем водяного охлаждения из Словении, анонсировал необычный контроллер EK-Loop Connect. Новинка представляет собой небольшое устройство, которое удобно расположить в корпусе при помощи винтов или двустороннего скотча. Контроллер снабжен 6 выходами для вентиляторов 4 pin PWM и 6 выходами под D-RGB подсветку. Выходы для вентиляторов могут похвастаться высокой мощностью - до 20 ватт на канал, что позволяет подключить к контроллеру даже помпу DDC. Так же есть выход под три температурных сенсора, а также датчик потока и датчик уровня жидкости, которые будут представлены в ближайшее время. К материнской плате контроллер подключается через интерфейс USB 2.0, а все настройки можно производить через фирменный софт EK Water Blocks. Стоимость EK-Loop Connect – около 55 евро.





реклама

Кроме контроллера, компания EKWB представила новые вентиляторы EK-Vardar X3M 120ER, оснащенные RGB-подсветкой, съемными амортизаторами и PWM-управлением.





реклама

ZALMAN наконец-то довел свою прошлогоднюю разработку до попадания в продажу. Речь идет о процессорном башенном кулере CNPS-16X. Кулер оснащен двумя 120 мм вентиляторами с RGB-подсветкой. Вверху – абстрактные узорчики и лого Zalman, всё это также имеет подсветку. Есть 2 версии – черная и белая. Прямой контракт четырех теплотубок по 6 мм толщиной. Номинально-максимальный TDP 150 Вт. Поддержка AM4, LGA115x и LGA2066. Черная версия уже появилась в продаже в России по цене от 4.000 рублей. Белая пока ожидается.









PHANTEKS гордо и радостно сообщает подписчикам своих соцсетей о том, что их RGB-водоблок Glacier C399A подтвердил свою совместимость с недавно выпущенным сокетом AMD Ryzen Threadripper sTRX4. Изначально, данный премиум CPU-водоблок обещал номинальную поддержку TR4. Теперь меняем подсветку на красную, потому что теперь нет препятствий, чтобы раскрыть весь потенциал 64-ядерных процессоров AMD TRX40 Ryzen Threadripper!







