Всё о вертикальной установке видеокарты
Мы решили установить видеокарту вертикально, любой ценой и по любым причинам. Что дальше?
рекламаВспомним все известные методы установки видеокарты вертикально. Попутно осознаем, какой из этих методов нам наиболее актуален, а в конце примем решение и получим стимул к действию.
Первым делом смотрим, какой у нас корпус с точки зрения установки вертикал GPU. Для инфантильной установки (2 вертикальных слота у стекла), vertical-ready, извратный itx или просто "никакой". В любом случае, не унываем, углубляемся дальше.
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Какие типажи бывают в природе:
реклама1. Штатные слоты vertical GPU рядом с горизонтальными слотами корпуса. Наиболее частое предложение от производителей корпусов. Для вертикальной установки не нужны никакие брекеты, только совместимый райзер. Видеокарта устанавливается очень близко к стеклу, воздуха ей не хватает. Существуют исследования эффективности такой установки, например:
рекламаИли
Всех их обобщает один вывод – легче не будет, будет хуже, чем при горизонтале.
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Справедливости ради, вспомним, что нынче появились предложения от Phanteks в виде 3х вместо 2х штатных вертикальных слотов:
Что это даёт? Теперь можно установить тоненькую 2х-слотовую карту без потерь. Современную 3х-слотовую, увы, по-прежнему нет.
2. Корпус «Vertical GPU-Ready», то есть 7 слотов без перегородок. Не особо частый случай, но всё более часто встречающийся, к счастью. Вот как выглядит грамотная "жопа" vertical GPU-ready - без перегородок между слотами расширения:
Установка происходит с помощью стандартных брекетов, сравнительно распространенных в продаже. Варианты брекетов: или или
А вот видео для самых маленьких телезрителей, о том, как оно работает:
В идеале, там в комплекте идет достаточно качественный райзер-шлейф. Но заплатить за это надо, примерно от 3500 рублей и выше. Это наиболее оптимальный способ вертикальной установки, не требующий лишений и мучений. Рекомендуется делать именно так!
3. Установка в корпус, лишенный «Vertical GPU-Ready», с помощью «адаптивных» брекетов. В первую очередь речь о брекете от CableMod, который недоступен головному мозгу российских розничных закупщиков:
Его много тестировали, к примеру – В нем смущает тот факт, что райзер-шлейф изгибается под углом и испытывает в крайних точках дополнительное напряжение на разрыв. Помимо того, реальные пользователи данной штуки сообщают о том, что она весьма хлипкая и шаткая.
Кроме того, в этом жанре (адаптивные брекеты) есть и ноу-нейм самодеятельность: Они утверждают, что для их жестянки подходят даже микроАТХ корпуса, главное - был бы кулер не гигантский. Известных тестов нигде не валяется, видимо дураков нет.)
4. Установка в корпус, лишенный «Vertical GPU-Ready», с помощью колхозинга в виде насильственного удаления перегородок между слотами расширения. Во как:
Когда насилие будет завершено и отшлифовано, переходим к мирному способу №2.
5. Чудной нестандарт, рассчитанный возможно даже больше на спонтанных майнеров. Из серии – прикрути видеокарту куда хочешь, даже к писсуару. Не верю в это, разубедите, кто в теме! и
6. Нетипичные корпуса, позволяющие перестановку слотов расширения как горизонтально, так и вертикально. Примеры:
Thermaltake a700
Mastercase sl600
Здесь может удивить только одно: насколько должна быть сильна жажда экспериментатора, чтобы осилить большущий бюджет таких корпусов плюс терпеть эти все неудобные и недоработанные конструкции.
7. Вынужденный вертикал у корпусов ITX и кубов. К примеру:
Или
Это всё конечно странно и необъяснимо, но не будем ханжами. Пока законодательство РФ не осуждает – не осуждаем и мы.
Итак, выбирайте, монтируйте вертикал и рассказывайте – как оно? Красиво? Эффективно?
Всем Фен-Шуя, Господа и Пацаны!
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