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Мы решили установить видеокарту вертикально, любой ценой и по любым причинам. Что дальше?

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Вспомним все известные методы установки видеокарты вертикально. Попутно осознаем, какой из этих методов нам наиболее актуален, а в конце примем решение и получим стимул к действию.

Первым делом смотрим, какой у нас корпус с точки зрения установки вертикал GPU. Для инфантильной установки (2 вертикальных слота у стекла), vertical-ready, извратный itx или просто "никакой". В любом случае, не унываем, углубляемся дальше.

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Какие типажи бывают в природе:

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1. Штатные слоты vertical GPU рядом с горизонтальными слотами корпуса. Наиболее частое предложение от производителей корпусов. Для вертикальной установки не нужны никакие брекеты, только совместимый райзер. Видеокарта устанавливается очень близко к стеклу, воздуха ей не хватает. Существуют исследования эффективности такой установки, например:

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Или

Всех их обобщает один вывод – легче не будет, будет хуже, чем при горизонтале.

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Справедливости ради, вспомним, что нынче появились предложения от Phanteks в виде 3х вместо 2х штатных вертикальных слотов:

Что это даёт? Теперь можно установить тоненькую 2х-слотовую карту без потерь. Современную 3х-слотовую, увы, по-прежнему нет.

2. Корпус «Vertical GPU-Ready», то есть 7 слотов без перегородок. Не особо частый случай, но всё более часто встречающийся, к счастью. Вот как выглядит грамотная "жопа" vertical GPU-ready - без перегородок между слотами расширения:

Установка происходит с помощью стандартных брекетов, сравнительно распространенных в продаже. Варианты брекетов: или или

А вот видео для самых маленьких телезрителей, о том, как оно работает:





В идеале, там в комплекте идет достаточно качественный райзер-шлейф. Но заплатить за это надо, примерно от 3500 рублей и выше. Это наиболее оптимальный способ вертикальной установки, не требующий лишений и мучений. Рекомендуется делать именно так!

3. Установка в корпус, лишенный «Vertical GPU-Ready», с помощью «адаптивных» брекетов. В первую очередь речь о брекете от CableMod, который недоступен головному мозгу российских розничных закупщиков:

Его много тестировали, к примеру – В нем смущает тот факт, что райзер-шлейф изгибается под углом и испытывает в крайних точках дополнительное напряжение на разрыв. Помимо того, реальные пользователи данной штуки сообщают о том, что она весьма хлипкая и шаткая.

Кроме того, в этом жанре (адаптивные брекеты) есть и ноу-нейм самодеятельность: Они утверждают, что для их жестянки подходят даже микроАТХ корпуса, главное - был бы кулер не гигантский. Известных тестов нигде не валяется, видимо дураков нет.)

4. Установка в корпус, лишенный «Vertical GPU-Ready», с помощью колхозинга в виде насильственного удаления перегородок между слотами расширения. Во как:

Когда насилие будет завершено и отшлифовано, переходим к мирному способу №2.

5. Чудной нестандарт, рассчитанный возможно даже больше на спонтанных майнеров. Из серии – прикрути видеокарту куда хочешь, даже к писсуару. Не верю в это, разубедите, кто в теме! и

6. Нетипичные корпуса, позволяющие перестановку слотов расширения как горизонтально, так и вертикально. Примеры:

Thermaltake a700

Mastercase sl600

Здесь может удивить только одно: насколько должна быть сильна жажда экспериментатора, чтобы осилить большущий бюджет таких корпусов плюс терпеть эти все неудобные и недоработанные конструкции.

7. Вынужденный вертикал у корпусов ITX и кубов. К примеру:

Или

Это всё конечно странно и необъяснимо, но не будем ханжами. Пока законодательство РФ не осуждает – не осуждаем и мы.

Итак, выбирайте, монтируйте вертикал и рассказывайте – как оно? Красиво? Эффективно?

Всем Фен-Шуя, Господа и Пацаны!