Наши самые популярные и любимые видео-блогеры - эксперты по компьютерному железу
Каждый из нас, погрузившихся в железо с головой, периодически смотрит на ютюбе мощных экспертов или «экспертов», обзорящих что-то новое или что-то интересное здесь и сейчас. Неизбежно так выходит, что мы встречаем одно лицо чаще, чем другие, потому что начинаем понимать этого спеца и доверять ему, потому что его обзоры отвечают на наши актуальные вопросы. Появляется совпадение, появляется чувство интеллектуальной причастности и доверие.
рекламаИ становится интересно – популярных hardware-экспертов много, но ближе все равно кто-то один (два-три). Те, кому вы доверяете и почти не проверяете.
Так кто он? Чем он должен отличаться, что показать, что доказать?
рекламаДля выбора вот вам такой ассортимент экспертов (сортировка спонтанная и ничего не означающая). Кто из них прекрасен, кто ужасен? Кто полезен, кто вреден? Вот вам имена этих личностей и рандомное видео с их участием для узнавания, ни для чего другого:
- Leo (Kitguru) - мудрый лысенький дядя, знает всё и даже больше. Когда выходят новинки - сразу находит им место в потребительской корзине, не раздумывая ни секунды.
- Briony (Kitguru) - английская красотка, которая даже кое-что шарит в железках и играх. Ми-ми-ми!
- Dominic (Kitguru) - претенцезиозный упитанный мужичок, который жестко и бескомпромиссно тестирует видеокарты всех уровней. Полезно, между прочим.
- Greg Salazar (ScienceStudioYT) - слегка вредный и пафосный дядя, отличается тотальной придирчивостью, как к техническим характеристикам, так и к дизайну комплектующих. Но при этом весьма добрый и приятный в общении человек.
- Steve Burke (Gamer Nexus) - монстр и ветеран оверклокинга, не пьет не ест без гигантского бака с азотом на столе. Имеет широченныые наработки по тестам всего и вся. Авторитетище!
- Dave (Vortez) - наиболее беспристрастный и всё понимающий обзорщик. Реальный кайф при прослушивании, за счет настоящего незамусоренного английского языка. Очень быстро выкладывает интересные новинки. Рекомендую от души!
- Nick (Gear Seekers) - "мистер Картоха") - довольно милый дядька, который классно собирает красоту и мощноту в новых корпусах. Много не базарит, но в двух словах всегда дает всю суть. Голова!
- Kyle (Bitwit) - чудноватый очкарик, который совмещает редкое чувство стиля с энергией оверклокера. Испытывает потрясения из-за семейной жизни, поэтому его видео не всегда одинаково хороши. Ищите и найдете.
- Tom (Overclock3d.net) - такой себе на уме мужичок, не терпящий всего нового. Любит сначала отругать, а потом начать обзор. Очень подойдет для многих российских энтузиастов.)
- Dmitry (Hardware Canucks) - очень позитивный парень, любит ставить в тупик неожиданными подходами к тому, что казалось бы уже давно продумано и забыто. Внимателен к мелочам и не всем понятен. Но кто уловил его волну - тот скажет ему спасибище много раз!
- Ремонтяш (Remontyash Ltd.) - наше родное "импортозамещение". Весело, задорно, доступно. Расходится на крылатые фразы. Очень нужный парень, в тюбике - он лицо российского компстроя, нравится вам/нам это или нет, неважно.
- Дядя Уася (Технопарк) - еще один продукт импортозамещения. Любопытен своим уникальным стилем вещания - на минутку можешь почувствовать себя зрителем передачи "в мире животных". Очень по-доброму и почти без провокаций. Приятно.)
Есть там конечно еще штук 5 русскоязычных звезд комптюба, но они тут не нужны, либо по причине нудизма, либо по причине отталкивающей манеры общения.
рекламаВ общем, на этом всё. Что скажете, может есть истории, как один из наших героев принес вам железное счастье и чем-то помог собрать совершенный комп? А может, предотвратил фатальную ошибку, на которую вы уже почти решились? А может, вы имеете на кого-то из них компромат?)
Рассказывайте, не стесняйтесь!
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