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Наши самые популярные и любимые видео-блогеры - эксперты по компьютерному железу

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Каждый из нас, погрузившихся в железо с головой, периодически смотрит на ютюбе мощных экспертов или «экспертов», обзорящих что-то новое или что-то интересное здесь и сейчас. Неизбежно так выходит, что мы встречаем одно лицо чаще, чем другие, потому что начинаем понимать этого спеца и доверять ему, потому что его обзоры отвечают на наши актуальные вопросы. Появляется совпадение, появляется чувство интеллектуальной причастности и доверие.

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И становится интересно –  популярных hardware-экспертов много, но ближе все равно кто-то один (два-три). Те, кому вы доверяете и почти не проверяете. 

Так кто он? Чем он должен отличаться, что показать, что доказать?

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Для выбора вот вам такой ассортимент экспертов (сортировка спонтанная и ничего не означающая). Кто из них прекрасен, кто ужасен? Кто полезен, кто вреден? Вот вам имена этих личностей и рандомное видео с их участием для узнавания, ни для чего другого:

  1. Leo (Kitguru) - мудрый лысенький дядя, знает всё и даже больше. Когда выходят новинки - сразу находит им место в потребительской корзине, не раздумывая ни секунды.
  2. Briony (Kitguru) - английская красотка, которая даже кое-что шарит в железках и играх. Ми-ми-ми!
  3. Dominic (Kitguru) - претенцезиозный упитанный мужичок, который жестко и бескомпромиссно тестирует видеокарты всех уровней. Полезно, между прочим.
  4. Greg Salazar (ScienceStudioYT)  - слегка вредный и пафосный дядя, отличается тотальной придирчивостью, как к техническим характеристикам, так и к дизайну комплектующих. Но при этом весьма добрый и приятный в общении человек.
  5. Steve Burke (Gamer Nexus) - монстр и ветеран оверклокинга, не пьет не ест без гигантского бака с азотом на столе. Имеет широченныые наработки по тестам всего и вся. Авторитетище!
  6. Dave (Vortez) - наиболее беспристрастный и всё понимающий обзорщик. Реальный кайф при прослушивании, за счет настоящего незамусоренного английского языка. Очень быстро выкладывает интересные новинки. Рекомендую от души!
  7. Nick (Gear Seekers) - "мистер Картоха") - довольно милый дядька, который классно собирает красоту и мощноту в новых корпусах. Много не базарит, но в двух словах всегда дает всю суть. Голова!
  8. Kyle (Bitwit) - чудноватый очкарик, который совмещает редкое чувство стиля с энергией оверклокера. Испытывает потрясения из-за семейной жизни, поэтому его видео не всегда одинаково хороши. Ищите и найдете.
  9. Tom (Overclock3d.net) - такой себе на уме мужичок, не терпящий всего нового. Любит сначала отругать, а потом начать обзор. Очень подойдет для многих российских энтузиастов.)
  10. Dmitry (Hardware Canucks) - очень позитивный парень, любит ставить в тупик неожиданными подходами к тому, что казалось бы уже давно продумано и забыто. Внимателен к мелочам и не всем понятен. Но кто уловил его волну - тот скажет ему спасибище много раз!
  11. Ремонтяш (Remontyash Ltd.) - наше родное "импортозамещение". Весело, задорно, доступно. Расходится на крылатые фразы. Очень нужный парень, в тюбике - он лицо российского компстроя, нравится вам/нам это или нет, неважно.
  12. Дядя Уася (Технопарк) - еще один продукт импортозамещения. Любопытен своим уникальным стилем вещания - на минутку можешь почувствовать себя зрителем передачи "в мире животных". Очень по-доброму и почти без провокаций. Приятно.)

Есть там конечно еще штук 5 русскоязычных звезд комптюба, но они тут не нужны, либо по причине нудизма, либо по причине отталкивающей манеры общения. 

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В общем, на этом всё. Что скажете, может есть истории, как один из наших героев принес вам железное счастье и чем-то помог собрать совершенный комп? А может, предотвратил фатальную ошибку, на которую вы уже почти решились? А может, вы имеете на кого-то из них компромат?)

Рассказывайте, не стесняйтесь!

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