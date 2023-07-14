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За последний год генеративный искусственный интеллект вытеснил криптовалюту с первых полос новостей, и это, конечно же, заметил самый активный в интернете миллиардер. Попросив всех остальных приостановить разработку искусственного интеллекта, Маск объявил о создании своего собственного стартапа по искусственному интеллекту под названием xAI. Цель проекта, сформулированная в характерном для Маска самоуверенном тоне, - “понять истинную природу вселенной”.
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В новой компании работают Маск и специалисты, которые ранее занимались разработкой искусственного интеллекта для DeepMind, Google, OpenAI, Tesla и Microsoft. Это означает, что команда работала над некоторыми из самых передовых современных систем машинного обучения, включая языковую модель GPT-4 и бота AlphaStar StarCraft II. Проект xAI консультирует Дэн Хендрикс из Центра безопасности ИИ, который получает зарплату всего в 1 доллар, чтобы не подвергать себя излишнему влиянию.
Повышенный интерес к генеративному искусственному интеллекту заставил многих технологических тяжеловесов задуматься о том, как использовать этих более умных роботов. Microsoft решила внедрить ChatGPT во все свои продукты: Bing, Windows, приложения Microsoft 365 и не собирается на этом останавливаться. Тем временем Google дорабатывает свой Bard AI, и в тоже время тестирует генеративный искусственный интеллект в таких приложениях, как Gmail и Drive. Маск попал в новости несколько месяцев назад, опубликовав открытое письмо с другими известными технологическими деятелями, в котором призвал приостановить разработку нового искусственного интеллекта. И вот он запускает собственный стартап в области искусственного интеллекта всего несколько месяцев спустя. Это заставляет нас задаться вопросом, не хотел ли Маск просто замедлить конкурентов?!
Как известно, это не первый опыт Маска в области искусственного интеллекта. Tesla широко использует ИИ в своих автомобилях, некоторые из которых больше не имеют радаров и ультразвуковых датчиков. Это означает, что функции автономного вождения полностью зависят от камер и систем искусственного интеллекта, которые интерпретируют изображения. Маск также был в совете директоров OpenAI с самого начала. Однако он покинул компанию три года спустя, в 2018 году, якобы потому, что хотел управлять компанией в качестве генерального директора, что не одобрялось остальными членами совета директоров.
Возможно, Маск и остальные члены команды xAI смогут немного разъяснить деятельность компании в ходе предстоящей прямой трансляции. Во время стрима 14 июля к Маску присоединятся 11 ключевых специалистов из новой компании. Мероприятие будет проходить в Twitter Spaces, но мы надеемся, что оно пройдет лучше, чем знаменитое провальное объявление Маском предвыборной кампании ДеСантиса несколько недель назад. Эта трансляция была испорчена сбоями и ошибками, а сам Twitter страдал от многочисленных проблем с производительностью в последнее время.