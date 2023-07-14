По замыслу знаменитого миллиардера, xAI будет стремиться “понять истинную природу вселенной”.

За последний год генеративный искусственный интеллект вытеснил криптовалюту с первых полос новостей, и это, конечно же, заметил самый активный в интернете миллиардер. Попросив всех остальных приостановить разработку искусственного интеллекта, Маск объявил о создании своего собственного стартапа по искусственному интеллекту под названием xAI. Цель проекта, сформулированная в характерном для Маска самоуверенном тоне, - “понять истинную природу вселенной”.

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В новой компании работают Маск и специалисты, которые ранее занимались разработкой искусственного интеллекта для DeepMind, Google, OpenAI, Tesla и Microsoft. Это означает, что команда работала над некоторыми из самых передовых современных систем машинного обучения, включая языковую модель GPT-4 и бота AlphaStar StarCraft II. Проект xAI консультирует Дэн Хендрикс из Центра безопасности ИИ, который получает зарплату всего в 1 доллар, чтобы не подвергать себя излишнему влиянию.

Повышенный интерес к генеративному искусственному интеллекту заставил многих технологических тяжеловесов задуматься о том, как использовать этих более умных роботов. Microsoft решила внедрить ChatGPT во все свои продукты: Bing, Windows, приложения Microsoft 365 и не собирается на этом останавливаться. Тем временем Google дорабатывает свой Bard AI, и в тоже время тестирует генеративный искусственный интеллект в таких приложениях, как Gmail и Drive. Маск попал в новости несколько месяцев назад, опубликовав открытое письмо с другими известными технологическими деятелями, в котором призвал приостановить разработку нового искусственного интеллекта. И вот он запускает собственный стартап в области искусственного интеллекта всего несколько месяцев спустя. Это заставляет нас задаться вопросом, не хотел ли Маск просто замедлить конкурентов?!

Это был умной ход, жаль только никто не повелся.

Как известно, это не первый опыт Маска в области искусственного интеллекта. Tesla широко использует ИИ в своих автомобилях, некоторые из которых больше не имеют радаров и ультразвуковых датчиков. Это означает, что функции автономного вождения полностью зависят от камер и систем искусственного интеллекта, которые интерпретируют изображения. Маск также был в совете директоров OpenAI с самого начала. Однако он покинул компанию три года спустя, в 2018 году, якобы потому, что хотел управлять компанией в качестве генерального директора, что не одобрялось остальными членами совета директоров.

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Возможно, Маск и остальные члены команды xAI смогут немного разъяснить деятельность компании в ходе предстоящей прямой трансляции. Во время стрима 14 июля к Маску присоединятся 11 ключевых специалистов из новой компании. Мероприятие будет проходить в Twitter Spaces, но мы надеемся, что оно пройдет лучше, чем знаменитое провальное объявление Маском предвыборной кампании ДеСантиса несколько недель назад. Эта трансляция была испорчена сбоями и ошибками, а сам Twitter страдал от многочисленных проблем с производительностью в последнее время.