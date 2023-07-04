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Китайская компания BYD выпустила новую модель - Denza N7, которая по словам производителя станет прямым конкурентом Tesla Model Y. О новой модели было объявлено ранее в этом году и китайская компания оценила ее по очень конкурентоспособной цене. Премиальный среднеразмерный кроссовер призван возродить бренд Denza верхнего среднего ценового диапазона после того, как Mercedes-Benz передала BYD большую часть своих акций в совместном предприятии.
Стоимость Denza N7 начинается от 41 600 долларов, что выше, чем 36 600 долларов за базовую Model Y, которая продается по этой цене в Китае, но она поставляется с гораздо более емкой батареей на 91,3 кВт/ч, которая должна обеспечивать запас хода на 480 км по расчетному циклу EPA. К примеру, по расчетным данным цикла CLTC, ориентированного на Китай, базовая Model Y с батареей LFP имеет запас хода 545 км, а Denza N7 - 702 км.
Двигатель мощностью 230 кВт в версии RWD (задний привод) может разогнать модель N7 с 0 до 100 км в час менее чем за 7 секунд, в то время как более дорогие комплектации с полным приводом могут сделать это менее чем за 4 секунды при мощности двигателя 390 кВт и крутящем моменте 670 Нм. Аккумулятор можно заряжать со скоростью до 230 кВт в час, а для более быстрой зарядки N7 может использовать сразу два зарядных устройства в отдельных портах.
Другими примечательными особенностями Denza N7 являются системы помощи водителю и функции, ориентированные на конфиденциальность. В современных электромобилях полно камер и различных датчиков отслеживания состояния электромобиля, поэтому китайская компания BYD позаботилась о том, чтобы ее первый внедорожник под брендом Denza обладал функциями, которые порадуют клиентов, заботящихся о безопасности.
N7 предлагает автономные чипы для хранения информации о самом автомобиле, а также возможность отключения всех камер, которыми оснащен электромобиль, для обеспечения режима полной конфиденциальности. Он также поставляется с новой интеллектуальной системой управления кузовом DiSus от BYD, которая предлагает "системное решение для контроля вертикального движения автомобилей для повышения безопасности", или, говоря менее модным языком, сложный комплект пневматической подвески, созданный с нуля с учетом особенностей электромобилей.
Система автономного вождения BYD "Eye of God" впервые появится на N7 и будет работать на базе процессора NVIDIA Orin-X 254 TOPS в его продвинутой версии или Qualcomm chippery в стандартном варианте. Функция помощи водителю начнет работать на автомагистралях в конце этого года, а в первом квартале 2024 года BYD разблокирует возможности вождения в городе.