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Первый складной смартфон OnePlus будет иметь сверхтонкий дизайн и 7,8-дюймовый дисплей
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До начала пандемии Samsung была самым известным производителем складных телефонов. В 2023 году у него наконец-то появились достойные конкуренты. Google Pixel Fold уже продается в магазинах, и ожидается, что компания OnePlus скоро представит свой первый складной смартфон. К счастью, вам не придется долго ждать, чтобы взглянуть на этот телефон — новая утечка раскрыла его дизайн, и Samsung стоит насторожиться.

Размещенное в интернете изображение является рендером, но не официальным. Утечка исходит от OnLeaks, который имеет надежную репутацию создания точных рендеров смартфонов на основе утекших CAD-файлов. Подобные файлы обычно содержат некоторые сведения об аппаратной части, обычно размеры и форму устройства. Тем не менее, всегда есть некоторые части дизайна (например, материалы и расположение модуля камеры), которые являются, в лучшем случае, обоснованными предположениями.

Слухи в настоящее время указывают на то, что телефон получил название OnePlus V Fold, и у него будет 7,8-дюймовый внутренний складной дисплей. Снаружи будет второй экран, предположительно 6,3 дюйма. Оба экрана будут поддерживать частоту обновления 120 Гц, что соответствует характеристикам последней складной модели Samsung.

На рендере видно невероятно тонкий корпус смартфона, который, по-видимому, позволяет ему полностью складываться без изгибов. Складные устройства Samsung, такие как Galaxy Z Fold 4, слегка сужаются к шарниру, оставляя небольшой зазор, чтобы не задерживать пыль. Однако это также означает глубокую, отчетливую складку на складном экране. К сожалению, рендер OnLeaks ничего не может сказать нам о том, как будет выглядеть экран на реальном телефоне.

OnePlus V Fold

У компании OnePlus были тяжелые пару лет, когда она теснее сблизилась с материнской компанией Oppo. После нескольких неудачных моделей, OnePlus 11 получил хорошие отзывы от клиентов, а V Fold будет использовать некоторые компоненты от этого смартфона. Сообщается, что внутри V Fold будет установлен Snapdragon 8 Gen 2, и если он будет похож на другие телефоны компании, он будет оставаться холодным и быстрым даже при интенсивном использовании. Телефон также будет оснащен тройной камерой: 48-мегапиксельная основная, 48-мегапиксельная сверхширокая и 64-мегапиксельный телеобъектив.

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Предполагаемые технические характеристики OnePlus V Fold не соответствуют ни одной из складных моделей Oppo, но опыт проектирования таких устройств, как Oppo Find N2, несомненно, повлиял на дизайн OnePlus V Fold. Пока неизвестна стоимость складного телефона или дата выхода, но ожидается, что компания представит телефон в ближайшие недели.

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#galaxy z fold 4 #oneplus foldable #складной смартфон oneplus
Источник: mysmartprice.com
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