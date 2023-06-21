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Европейское космическое агентство (ЕКА) завершает работу над космическим телескопом Euclid (Евклид). В следующем месяце телескоп отправится в космос на борту ракеты SpaceX Falcon 9 и в конечном итоге доберется до точки Лагранжа L2 между Землей и Солнцем, в которой также находится космический телескоп Джеймс Уэбб. Однако Евклид прилетит туда только в гости и пробудет с Уэббом не долго. Его миссия продлится всего несколько лет, но ЕКА надеется, что до ее завершения удастся составить карту миллиардов галактик.
Как и "Уэбб", телескоп Евклид будет работать в инфракрасной части спектра, и хотя он не заглядывает так глубоко в инфракрасную область, как "Уэбб", он все же будет выигрывает от того, что будет находится на дальней стороне орбиты Луны. Если вы присмотритесь к изображению заправки топливом нового космического телескопа (ниже), Евклид намного меньше Уэбба. Диаметр основного рефлектора составляет всего 1,2 метра, но в нем используется то же сегментированное зеркало в стиле Корша, что и в "Уэббе".
ЕКА планировало завершить строительство телескопа Евклида во время пандемии, но партнерство с Россией по его запуску закончилось в 2022 году (по известным причинам). ЕКА сделала запрос к компании SpaceX, которая позже доставила космический аппарат во Флориду. Евклид в настоящее время находится на объекте Astrotech Corporation недалеко от мыса Канаверал. Там техники заправили космический корабль всем необходимым топливом, которое будет использоваться для его полета. У него есть 140-килограммовый бак с гидразином, токсичным химическим топливом, часто используемым в маневровых двигателях. Евклид будет использовать это топливо для поддержания своей запланированной орбиты вокруг точки L2, что потребует ежемесячных корректировок.
Помимо энергоемкого, но опасного гидразина, на "Евклиде" есть четыре баллона с газообразным азотом общим весом 70 килограммов. Поскольку Евклид будет смотреть на очень удаленные объекты, ему необходимо точно контролировать его положение. Азот будет питать шесть двигателей с холодным газом, которые изменяют положение телескопа по мере необходимости, чтобы данные оставались четкими. После заправки команда начнет подготовку телескопа к установке на ракету Falcon 9 перед запуском 1 июля.
Цель Евклида — просканировать примерно треть неба за шесть лет. Он будет сосредоточен в основном на внегалактических объектах на расстоянии до 10 миллиардов световых лет. Он создаст трехмерную карту крупномасштабных структур Вселенной, которая может помочь ученым раскрыть секреты темной материи и самых ранних эпох Вселенной. ЕКА точно не знает, как долго проработает Евклид, но не исключает возможности добавления пяти лет к концу основной миссии. Телескоп "Уэбб", вероятно, все еще будет работать, когда Евклиду придет время заканчивать свою работу. Идеальный запуск помог "Уэббу" сэкономить топливо, увеличив ожидаемый срок его службы с десяти до двадцати лет.