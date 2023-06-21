Euclid или Евклид будет сканировать галактики на расстоянии до 10 миллиардов световых лет.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) завершает работу над космическим телескопом Euclid (Евклид). В следующем месяце телескоп отправится в космос на борту ракеты SpaceX Falcon 9 и в конечном итоге доберется до точки Лагранжа L2 между Землей и Солнцем, в которой также находится космический телескоп Джеймс Уэбб. Однако Евклид прилетит туда только в гости и пробудет с Уэббом не долго. Его миссия продлится всего несколько лет, но ЕКА надеется, что до ее завершения удастся составить карту миллиардов галактик.

Как и "Уэбб", телескоп Евклид будет работать в инфракрасной части спектра, и хотя он не заглядывает так глубоко в инфракрасную область, как "Уэбб", он все же будет выигрывает от того, что будет находится на дальней стороне орбиты Луны. Если вы присмотритесь к изображению заправки топливом нового космического телескопа (ниже), Евклид намного меньше Уэбба. Диаметр основного рефлектора составляет всего 1,2 метра, но в нем используется то же сегментированное зеркало в стиле Корша, что и в "Уэббе".

Подготовка телескопа Euclid к полету.

ЕКА планировало завершить строительство телескопа Евклида во время пандемии, но партнерство с Россией по его запуску закончилось в 2022 году (по известным причинам). ЕКА сделала запрос к компании SpaceX, которая позже доставила космический аппарат во Флориду. Евклид в настоящее время находится на объекте Astrotech Corporation недалеко от мыса Канаверал. Там техники заправили космический корабль всем необходимым топливом, которое будет использоваться для его полета. У него есть 140-килограммовый бак с гидразином, токсичным химическим топливом, часто используемым в маневровых двигателях. Евклид будет использовать это топливо для поддержания своей запланированной орбиты вокруг точки L2, что потребует ежемесячных корректировок.

Рендеры космического телескопа Euclid.





Помимо энергоемкого, но опасного гидразина, на "Евклиде" есть четыре баллона с газообразным азотом общим весом 70 килограммов. Поскольку Евклид будет смотреть на очень удаленные объекты, ему необходимо точно контролировать его положение. Азот будет питать шесть двигателей с холодным газом, которые изменяют положение телескопа по мере необходимости, чтобы данные оставались четкими. После заправки команда начнет подготовку телескопа к установке на ракету Falcon 9 перед запуском 1 июля.

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Цель Евклида — просканировать примерно треть неба за шесть лет. Он будет сосредоточен в основном на внегалактических объектах на расстоянии до 10 миллиардов световых лет. Он создаст трехмерную карту крупномасштабных структур Вселенной, которая может помочь ученым раскрыть секреты темной материи и самых ранних эпох Вселенной. ЕКА точно не знает, как долго проработает Евклид, но не исключает возможности добавления пяти лет к концу основной миссии. Телескоп "Уэбб", вероятно, все еще будет работать, когда Евклиду придет время заканчивать свою работу. Идеальный запуск помог "Уэббу" сэкономить топливо, увеличив ожидаемый срок его службы с десяти до двадцати лет.