Похоже, что эти две компании собираются выпустить как можно большее количество чипов с искусственным интеллектом.

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Nvidia опять находится на пике популярности, потому что технологическая индустрия внезапно переключилась с майнинга на создание контента связанного с искусственным интеллектом. Это удачный поворот событий для производителя графических процессоров, поскольку его GPU для центров обработки данных считаются золотым стандартом для обучения искусственного интеллекта, и вероятно Nvidia будет получать прибыль от этих чипов еще долгое время. Есть только одна проблема: нужно, чтобы TSMC начала производить их как можно больше и быстрее. Графические процессоры Nvidia для центров обработки данных в настоящее время пользуются таким высоким спросом, что люди продают их на eBay по цене около 40 000 долларов за один графический процессор, что в четыре раза больше их стоимости.

TSMC прислушалась к просьбе и нарастила производство. Согласно новому отчету DigiTimes, компания начала наращивать мощности для производства усовершенствованной упаковки, необходимой для графических процессоров Nvidia, включая чипы на подложке (CoWoS). Эта упаковка используется в проектах высокопроизводительных вычислений (HPC), где чипы имеют память с высокой пропускной способностью (HBM) и в значительной степени ориентированы на вычисления, а не на графику. Инвестиции TSMC в эту область целесообразны по причинам, выходящим за рамки насущных потребностей Nvidia.

Эта схема CoWoS показывает, как несколько матриц соединяются через кремниевый переходник, причем сквозные кремниевые отверстия (TSV) обеспечивают вертикальное соединение.

Согласно DigiTimes, TSMC сообщила Nvidia, что сможет увеличить производство чипов CoWoS на 10 000 пластин за весь 2023 год. Учитывая количество графических процессоров, которые она может изготовить из одной пластины, это должно привести к продаже еще примерно 600 000 графических процессоров. Еще неизвестно, сколько клиентов TSMC, помимо Nvidia, используют этот тип упаковки, и могут ли потребности Nvidia повлиять на их заказы. Неудивительно, что TSMC отдает приоритет Nvidia, поскольку ее позиции на рынке очень сильны. Также неясно, отдает ли Nvidia приоритет производству одного конкретного графического процессора, например, более старой модели A100 или более новой модели центра обработки данных H100.

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В целом, это признак того, что и TSMC, и Nvidia быстро среагировали на изменения в технологической индустрии и перенаправили свои мощности на развитие искусственного интеллекта. Вероятно TSMC пожалела, что не вложила в этот тип упаковки больше средств раньше, чтобы ускорить производство, поскольку сейчас спрос на чипы Nvidia невероятный, подобный тому, как во времена пандемии были популярны игровые видеокарты. Это также может указывать на направление, в котором движется Nvidia, поскольку аналитики предсказывают, что в конечном итоге компания может стать более известной благодаря своему оборудованию для искусственного интеллекта, чем линейке GeForce. Уже сейчас компания зарабатывает больше денег на чипах для ИИ, чем на игровых графических процессорах, и эта тенденция началась в конце 2022 года. Интересно отметить обратную тенденцию, поскольку еще в 2016 году в третьем финансовом квартале компания заработала 230 миллионов долларов на центрах обработки данных и миллиард на играх.