Этот лазерный передатчик может стать основой будущих космических кораблей НАСА.

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Большинство спутников используют определенные радиочастоты для связи и передачи данных. Это прекрасно работало в течение десятилетий, но новые космические миссии столкнулись с ограниченным объемом данных, которые они могут передать на Землю (объемы данных увеличились, а технологии устарели). Ученые из НАСА и MIT надеятся устранить это узкое место с помощью лазеров. Спутник НАСА Pathfinder Technology Demonstrator 3 (PTD-3) сегодня побил свой собственный рекорд, отправив данные на Землю со скоростью 200 Гбит/с, что в 1000 раз лучше по сравнению с существующими системами связи.

Спутник PTD-3 был запущен в 2022 году в рамках миссии SpaceX Falcon 9. В качестве демонстрации технологии НАСА использовало стандартную 12-килограммовую платформу CubeSat. В ее основе лежит система TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD), в которой для передачи данных используются инфракрасные лазеры, а не радио. В ходе последнего испытания TBIRD была достаточно быстрой, чтобы отправить два терабайта данных на поверхность Земли в течение пятиминутного пролета над приемным устройством станции Optical Ground Station-1.

В июне прошлого года НАСА успешно провело передачу данных с PTD-3 со скоростью 100 гигабит в секунду, а теперь этот рекорд удвоили. В прошлогоднем испытании TBIRD использовал только один из двух 100 Гигабитных каналов, но в этот раз были задействованы оба. НАСА и MIT считают, что лазерные каналы можно масштабировать, чтобы обеспечить еще более высокую пропускную способность в будущих миссиях.

«Новые технологии открывают ранее невиданные возможности, потому что, проще говоря, больше данных означает больше открытий», — говорит инженер НАСА Джейсон Митчелл из программы космических коммуникаций и навигации.

PTD-3 хоть и находится в космосе, но технология, благодаря которой работает TBIRD, земная и не самая новая. TBIRD была предложена в 2014 году как недорогая демонстрация использования оптических модемов, разработанных для оптоволоконной связи на Земле. Однако применение земных технологий в космосе сопряжено с некоторыми неожиданными трудностями. Например, усилитель модема охлаждается за счет атмосферной конвекции на Земле, а при использовании в вакууме перегревается и плавится. Команде пришлось связаться с поставщиком модема, чтобы разработать радиатор для отвода тепла за счет теплопроводности.

Станция Optical Ground Station-1 принимает лазерные данные от TBIRD на орбите.

Команде также пришлось подумать об уровне точности, необходимом для лазерной связи. В то время как радиоантенну можно просто развернуть в направлении спутника, лазер должен быть точным, а атмосферные условия могут привести к потере данных, даже если цель идеальна. Исследователи решили эту проблему, создав собственную версию протокола автоматического повторного запроса. Эта проверка целостности данных использует восходящий канал с низкой пропускной способностью, чтобы сообщить спутнику, должен ли он повторно передавать какие-либо блоки данных, повышая эффективную скорость передачи данных.

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НАСА рассматривает TBIRD для будущих проектов, таких как Event Horizon Explorer, который расширит телескоп Event Horizon Telescope (EHT) за счет новых орбитальных узлов. В рамках проекта EHT было собрано огромное количество данных для создания первого изображения черной дыры, и TBIRD может обеспечить, чтобы орбитальные аппараты могли внести свой вклад в будущие наблюдения. TBIRD также может ускорить передачу данных с Луны во время миссий Artemis. НАСА в настоящее время нацелено на скорость от 1 до 5 гигабит в секунду, что по-прежнему быстрее, чем у большинства проводных интернет-соединений.