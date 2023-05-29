Компания заявляет, что вскоре начнет набор участников, которые хотят управлять компьютером силой мысли.

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Последние шесть месяцев Илон Маск был занят Твиттером, после того, как приобрел сайт за 44 миллиарда долларов, но ожидается, что в скором времени у руля социальной сети встанет новый генеральный директор. Это позволит Маску вернуться к проекту Neuralink - интерфейсу мозг-компьютер (BCI), цель которого - разместить компьютер в вашей голове. Компания получила в пятницу разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) на начало испытаний своего мозгового имплантата на людях.

Идея заключается в том, что чип Neuralink (изображение ниже) позволит людям с дегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз, взаимодействовать с технологиями, для управления которыми у них уже не хватает ловкости рук. Вместо того, чтобы тыкать в сенсорные экраны и нажимать кнопки, пользователь Neuralink сможет управлять компьютером с помощью мыслей. По крайней мере, в теории. Компания продемонстрировала устройство Neuralink сначала на обезьянах, которые использовали чип для управления видеоигрой, похожую на понг, но переход к испытаниям на людях связан с гораздо более высокими рисками.

Ранее приходили тревожные сообщения от различных источников, что в ходе экспериментов погибло множество обезьян. Но стоит вспомнить слова одного ученого - наука не может двигаться вперед без жертв. Однако скорость, с которой компания Neuralink проводила испытания на обезьянах, встревожила некоторых защитников животных. Neuralink отрицает какое-либо жестокое обращение и отмечает, что новые медицинские устройства должны быть протестированы на животных, прежде чем их можно будет с этической точки зрения опробовать на людях. Поэтому эксперименты над приматами, проведенные в лаборатории Калифорнийского университета в Дэвисе, была необходима для достижения этой цели.

Так выглядит последний чип компании Neuralink.

Это неожиданный шаг от FDA, которая отклонила заявку Neuralink на испытания на людях в марте 2023 года. В то время агентство сослалось на многочисленные проблемы безопасности, такие как потенциальное повреждение мозга в результате имплантации и удаления тысяч крошечных электродов. FDA также было обеспокоено тем, что батарея беспроводной зарядки может перегреться и выйти из строя. Возгорание лития внутри головы может привести к летальному исходу. FDA попросило Neuralink решить эти потенциальные проблемы, прежде чем продолжить эксперименты. Маск заявил, что ожидает полного одобрения этой весной, и в кои-то веки это не оказалось слишком оптимистичным сроком.

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Следующим шагом Neuralink является набор добровольцев для испытания мозгового имплантата, и, как сообщается, этот процесс начнется в ближайшее время. Для введения вышеупомянутых электродов в мозг потребуется инвазивная операция. Затем имплантат Link будет считывать и обрабатывать нейронные сигналы, позволяя пользователям управлять внешними устройствами, такими как клавиатуры и мыши, через Bluetooth. Это большой шаг для Neuralink, но это не единственная компания, тестирующая чип BCI. Конкурирующая фирма Synchron получила разрешение на проведение испытаний на людях почти год назад. Стоит отметить, что еще никто не получил окончательного одобрения FDA, чтобы начать массово вживлять имплантаты BCI, но этот день уже не за горами.