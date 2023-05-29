Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Neuralink получила одобрение для проведения испытаний мозговых имплантов на людях
Компания заявляет, что вскоре начнет набор участников, которые хотят управлять компьютером силой мысли.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

реклама

Последние шесть месяцев Илон Маск был занят Твиттером, после того, как приобрел сайт за 44 миллиарда долларов, но ожидается, что в скором времени у руля социальной сети встанет новый генеральный директор. Это позволит Маску вернуться к проекту Neuralink - интерфейсу мозг-компьютер (BCI), цель которого - разместить компьютер в вашей голове. Компания получила в пятницу разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) на начало испытаний своего мозгового имплантата на людях.

Идея заключается в том, что чип Neuralink (изображение ниже) позволит людям с дегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз, взаимодействовать с технологиями, для управления которыми у них уже не хватает ловкости рук. Вместо того, чтобы тыкать в сенсорные экраны и нажимать кнопки, пользователь Neuralink сможет управлять компьютером с помощью мыслей. По крайней мере, в теории. Компания продемонстрировала устройство Neuralink сначала на обезьянах, которые использовали чип для управления видеоигрой, похожую на понг, но переход к испытаниям на людях связан с гораздо более высокими рисками.

Ранее приходили тревожные сообщения от различных источников, что в ходе экспериментов погибло множество обезьян. Но стоит вспомнить слова одного ученого - наука не может двигаться вперед без жертв. Однако скорость, с которой компания Neuralink проводила испытания на обезьянах, встревожила некоторых защитников животных. Neuralink отрицает какое-либо жестокое обращение и отмечает, что новые медицинские устройства должны быть протестированы на животных, прежде чем их можно будет с этической точки зрения опробовать на людях. Поэтому эксперименты над приматами, проведенные в лаборатории Калифорнийского университета в Дэвисе, была необходима для достижения этой цели.

Так выглядит последний чип компании Neuralink.

Это неожиданный шаг от FDA, которая отклонила заявку Neuralink на испытания на людях в марте 2023 года. В то время агентство сослалось на многочисленные проблемы безопасности, такие как потенциальное повреждение мозга в результате имплантации и удаления тысяч крошечных электродов. FDA также было обеспокоено тем, что батарея беспроводной зарядки может перегреться и выйти из строя. Возгорание лития внутри головы может привести к летальному исходу. FDA попросило Neuralink решить эти потенциальные проблемы, прежде чем продолжить эксперименты. Маск заявил, что ожидает полного одобрения этой весной, и в кои-то веки это не оказалось слишком оптимистичным сроком.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Следующим шагом Neuralink является набор добровольцев для испытания мозгового имплантата, и, как сообщается, этот процесс начнется в ближайшее время. Для введения вышеупомянутых электродов в мозг потребуется инвазивная операция. Затем имплантат Link будет считывать и обрабатывать нейронные сигналы, позволяя пользователям управлять внешними устройствами, такими как клавиатуры и мыши, через Bluetooth. Это большой шаг для Neuralink, но это не единственная компания, тестирующая чип BCI. Конкурирующая фирма Synchron получила разрешение на проведение испытаний на людях почти год назад. Стоит отметить, что еще никто не получил окончательного одобрения FDA, чтобы начать массово вживлять имплантаты BCI, но этот день уже не за горами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #neuralink #fda #интерфейс мозг-компьютер
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
210
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
16
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
20
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
2
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
20
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
18
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
7
Xiaomi выпустила умную беговую дорожку за 21 000 рублей
1
Российские силы провели операцию возмездия после ударов ВСУ по Брянской области
3
Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
1
Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
2
В Запорожской области сообщают о готовности ВСУ пойти в наступление в течение ближайшей недели
4
Подоляк выдвинул новые условия для мирных переговоров, куда добавил репарации и демилитаризацию РФ
40
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
2
Белгородский губернатор рассказал об американцах и поляках среди диверсантов, атаковавших область
6
Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
3
Как размещение российских боеголовок в Беларуси меняет всю международную расстановку сил
23
Snapdragon 8cx Gen 4 в многоядерных тестах на 32% превзошёл Apple M3
+
iPhone 15 Pro Max может обладать теми же камерами и экраном, что и iPhone 14 Pro Max
+
Telegraph: Украина продолжает мобилизацию перед контрнаступлением
1

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
35
Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
25
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
56
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
15
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
18
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
20
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
2
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
5
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
7

Сейчас обсуждают

RandomXP
15:09
Не путай сам. В 5000ой серии графическому адаптеру доступно 16 линий. Сам владею R7 5700G
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
Дмитрий Мальцев
15:07
Какие тесты трёхлетней давности, камень прошлогодний. Видюха там RTX 3090, я ничего не придумываю, а вот вы в полный рост.
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
SeTi2019
15:05
А ваш свидетель может пояснить видео с коптера, где все бравые российские пограничники-вояки в панике бегут и разбегаются по жилым домам по соседству и там прячутся.... Потом могли бы еще как обычно р...
Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
Quadross
15:04
А ты во все веришь, что тебе говорят риановости?
Дефолт отменяется: Байден договорился с Конгрессом о повышении потолка госдолга
Артур Эмирян
15:02
Да только тесты там 3-х летней давности, когда из видеокарт с поддержкой 3.0 там были лишь пятитысячные радики, а что делать сегодня, завтра... ведь уже известно, что и 4060 и 7600 имеют 8 линий 4/5-г...
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
Dimas Dimas
15:00
Это наиболее вероятный. Его страница в Telegram имеет 0 подписчиков и создана 28-го мая.
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
Obscury
14:59
Продать такую карту потом будем непросто.
Asus готовит видеокарту GeForce RTX 40 без подключения кабелей от БП
Виктор Локтик
14:56
Да, это нападение в обратную сторну
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
Auroson1c
14:55
Логика той самой девочки - которая говорит "я это платье больше не одену, меня в нем уже видели, оно устарело"
NVIDIA представила ULMB 2 для повышения чёткости изображения на G-SYNC мониторах
Сергей Котельников
14:55
КамАЗ тоже Париж Дакар выигрывал, только это не совсем серийная модель, так и кинжал - в единственном экземпляре сделали изделие, а в серию пошло с допусками и совсем другое по качествам и характерист...
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем