Добыча криптовалюты в 2023 году стала убыточной, поэтому они перешли на обучение искусственного интеллекта.

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Шумиха вокруг новых технологий рано или поздно заканчивается. Всего год назад почти каждая компания была уверена, что криптовалюте, NFT и web3 суждено стать основой нового и более ужасного интернета, известного как метавселенная. В этом году все главные новости из мира технологий обращены к генеративному ИИ, такому как ChatGPT. Некоторые крипто-майнеры, которые вложили значительные средства в прошлогоднюю "пирамиду", надеются вместо этого перепрофилировать все свои майнинговые видеокарты на поддержку искусственного интеллекта.

В издании Bloomberg сообщается, что Hut 8 и Hive Blockchain, две компании, которые владеют фермами с видеокартами для майнинга, перестроили свою деятельность для поддержки рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Эти компании столкнулись с той же проблемой, что и многие другие в криптовалютном пространстве. Они потратили кучу денег на видеокарты, когда из-за дефицита цены на видеокарты взлетели на тысячи долларов — известно, что в 2021 году компания Hive потратила 66 миллионов долларов на видеокарты Nvidia. Тогда это имело смысл, когда майнеры могли использовать фермы из видеокарт для майнинга криптовалюты. Однако падение стоимости криптовалюты и переход Ethereum на Proof-of-Stake затруднили окупаемость инвестиций.

К счастью для них, скорость обучения моделей искусственного интеллекта также зависит от количества и производительности оборудования, а именно графических процессоров. Nvidia создала несколько поколений видеокарт, оптимизированных для ИИ, таких как H100 «Hopper». Однако заполучить хотя бы одну из этих видеокарт непросто, и вы можете заплатить десятки тысяч долларов, чтобы заключить такую сделку. Мощная видеокарта игрового класса может быть не так хороша для моделей ИИ, но это лучше, чем просто терять деньги на майнинге криптовалюты.

Nvidia H100 была разработана для рабочих нагрузок с искусственным интеллектом, но их почти нереально купить.

В прошлом году Hut 8 занималась только высокопроизводительными вычислениями (HPC), заработав 16,9 млн долларов за счет предоставляя доступ к своим видеокартам другим компаниям. Это составило 11% от выручки за год. А вот компания Hive Blockchain экспериментировала с искусственным интеллектом и заработала около миллиона в 2022 году. К 2024 году Hive надеется заработать 10 миллионов долларов на ИИ, увеличив эту сумму до 20 миллионов долларов в 2025 году.

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Эта тенденция, скорее всего, сохранится, что позволит крипто-компаниям продолжать работать. Однако не все графические процессоры для майнинга подходят для рабочих нагрузок ИИ, а обработка больших объемов данных клиентов требует лучшего оборудования и высокую пропускную способность. Кроме того, крипто-компании будут конкурировать с такими гигантами, как Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon AWS, которые предлагают оптимизированные для искусственного интеллекта HPC-сервисы. Это не столько решение, сколько попытка отбить свои средства вложенные в очередную пирамиду.