Вы можете использовать один дисплей для просмотра контента, а второй для чтения электронных книг.

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Если вы целый день работаете или играете перед монитором, это может стать большой проблемой для ваших глаз. Известный производитель мониторов решил эту проблему с помощью дополнительного экрана с технологией E-Paper, который поможет сделать передышку для тех, кто проводит много времени за чтением текста. Новый монитор Philips представляет собой жидкокристаллический дисплей с разрешением 1440p и небольшим "бонусом": дисплеем E-Paper, прикрепленный болтами рядом с обычным экраном.

С такой дикой концепцией, как эта, монитор действительно заслуживает необычного названия. К сожалению, этот двухэкранный дисплей получил стандартное название - 24B1D5600. Жидкокристаллический дисплей этого монитора имеет диагональ 23,8 дюйма и разрешение 2560 на 1440 пикселей. Там нет опции высокой частоты обновления или поддержки синхронизации частоты кадров в играх — максимальная частота составляет 75 Гц. Похоже, что это скорее дисплей для работы, поэтому с правой стороны прикреплен 13,3-дюймовый дисплей e-paper.

Разрешение экрана e-paper составляет 1200 на 1600. Как и большинство других экранов e-paper, этот монохромный и не имеет подсветки. Тем не менее, для подсветки экрана e-paper имеется встроенная лампочка. Если верить в эффективность технологии e-paper, то на эти дисплеи легче смотреть в течение длительного времени, а отсутствие синего света не нарушает цикл сна. Хотя пользователь по-прежнему будет сидеть перед 24-дюймовым IPS LCD, так что, возможно, преимущества для сна не так актуальны.





Независимо от предполагаемых преимуществ для сна, любой, кто пользовался Kindle, может подтвердить, что смотреть часами на E-paper менее утомительно, чем на излучающие дисплеи, такие как LCD или OLED. Монитор Philips призван максимально упростить чтение электронных книг. Он имеет шарнирное соединение, так что вы можете наклонить его в нужном направлении.

Монитор 24B1D5600 использует два дисплея как отдельные устройства с входом DisplayPort и USB-C для видео на стороне IPS и одним портом USB-C для экрана E-paper. Эти порты USB-C также очень функциональны. Они поддерживают USB Power Delivery до 90 Вт для быстрой зарядки любых совместимых устройств. Порты USB-C также подключаются к хабу с четырьмя портами USB-A и портом Ethernet 10 Гбит/с.

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Этот забавный монитор сейчас не так-то просто достать. Пока что он продается только в Китае по цене около 620 долларов.