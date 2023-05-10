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Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации

Малоизвестные функции помогут вам воспользоваться всеми преимуществами вашего рабочего стола и MacBook в целом.
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MacOS от Apple известна тем, что она очень удобна в использовании прямо из коробки. Но что, если вы хотите преобразить macOS из стандартной версии в систему с которой вам будет удобно работать? С помощью этих малоизвестных функций и хитростей вы сможете воспользоваться всеми преимуществами вашего настольного компьютера или ноутбука.

1. Настройте строку меню.

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Панель меню в верхней части рабочего стола macOS можно настроить так, чтобы она включала наиболее часто используемые настройки (и удаляла те, к которым вы никогда не прикасаетесь). Для начала откройте "Системные настройки", а затем меню "Центр управления" (Control Center). Здесь вы можете выбрать и отменить выбор нескольких распространенных модулей настройки, от Wi-Fi и Bluetooth до Screen Mirroring и Display settings (настроек дисплея). Если какой-либо модуль включен, он всегда будет доступен через строку меню, что позволяет быстро вносить изменения — например, отключаться от AirPods или регулировать яркость клавиатуры. Вы также можете включить отображение модуля только тогда, когда он активен.

Центра управления или Control Center macOS.

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2. Включите «Hot Corners» (активные углы).

Еще одна функция в Системных настройках посвящена тому, что Apple называет "Hot Corners". Здесь вы можете получить доступ к необходимым ярлыкам, поместив курсор в угол экрана.

Откройте настройки Mission Control, затем нажмите кнопку "Hot Corners" в левом нижнем углу. Появится окно, позволяющее выбрать ярлык, связанный с каждым углом экрана. Вы можете открыть виджет мини-заметок, переместившись в левый верхний угол экрана, заблокировать компьютер, переместившись в левый нижний, или просто оставить угол как есть.

Окно "Hot Corners".

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3. Быстрый просмотр файлов.

Иногда вы хотите украдкой взглянуть на изображение или документ, не тратя время на открытие и закрытие его собственного приложения. С Quick Look вы можете просматривать свои файлы без особых усилий. Найдите файл в Finder, выберите его одним щелчком мыши, затем нажмите пробел. Появится окно с увеличенным изображением вашего файла. Если вы найдете файл, который ищете, и захотите открыть его, соответствующая опция будет находиться в правом верхнем углу окна увеличения.

Предварительный просмотр файла с фотографией кошки в Finder.

4. Делайте скриншоты только нужного участка экрана.

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Возможно, вы уже знаете об инструменте быстрого создания скриншотов ⌘+Shift+4, но что если вы хотите быть более требовательным к изображению, которое вы делаете? Сочетание клавиш ⌘ + Shift + 5 так же проста в использовании, но открывает панель инструментов в нижней части экрана, которая помогает вам делать более качественные скриншоты и видео. Эта панель инструментов позволяет захватить весь экран, окно или выбранную область. Вы также можете записать весь экран или выбранную область. Во встроенном меню "Параметры" можно выбрать, нужен ли таймер для отсчета времени записи и куда будет отправлено видео по окончании записи. 

Инструмент для создания скриншотов в MacOS.

5. Разделите свой экран.

Если вы задумались над покупкой второго монитора, но на данный момент не располагаете необходимой суммой, то вам доступен альтернативный вариант. Вы можете разделить экран на два окна, а затем выбрать, сколько места вы хотите предоставить каждому окну.

Для начала откройте два окна, например, веб-браузер и приложение "Сообщения". Выберите одно окно и наведите курсор на крошечную зеленую точку в левом верхнем углу. Появится меню, позволяющее «сместить» окно влево или вправо. После того, как вы выбрали один из этих вариантов, вы можете выбрать, какое окно разместить на противоположной стороне экрана. Чтобы разбить экран, просто снова щелкните зеленую точку полноэкранного режима.  

Разделенный экран macOS с Notion слева и Firefox справа.

Это очень удобно для студентов и удаленных работников, которые могут захотеть работать с одним окном, одновременно активно используя другое. Вы даже можете перетаскивать вкладки между окнами, если у вас открыты два окна браузера Firefox или Chrome.

6. Упростите работу с приложениями с помощью Stage Manager.

Если вам нравится переключаться между несколькими полноэкранными приложениями, вам может понравиться новая функция Stage Manager в macOS Ventura. После того, как вы включили ее в Системных настройках (в меню «Рабочий стол и док-станция»), вы можете держать открытые приложения сбоку экрана, где к ним можно легко получить доступ одним щелчком мыши. Кнопка «Настроить» даже позволяет вам выбрать, где вы хотите разместить открытые приложения и хотите ли вы видеть файлы рабочего стола при использовании Stage Manager.

Демонстрация Stage Manager с окном Scrivener в центре и несколькими другими приложениями слева.

7. Просмотр аудио субтитров в режиме реального времени.

Независимо от того, являетесь ли вы глухим, слабослышащим или просто сидите в шумном месте, вы оцените способность macOS Ventura создавать звуковые субтитры в реальном времени. Вы можете включить их, перейдя в настройки специальных возможностей вашего компьютера (находятся в Системных настройках) и войдите в меню Live Captions. После включения Live Captions вы можете настроить шрифт, размер и цвет субтитров. Вы можете применить эти настройки к звонкам FaceTime, используя дополнительный переключатель в нижней части окна специальных возможностей.

Меню "Live Captions" (бета-версия) в разделе "Специальные возможности".

8. Создавайте текстовые ярлыки.

Если вы постоянно вводите одни и те же длинные фразы, вы можете создать текстовый ярлык. Это можно сделать, войдя в настройки клавиатуры из приложения «Системные настройки». Затем нажмите кнопку «Замена текста». Вы можете щелкнуть значок «Плюс» (+), чтобы создать новый ярлык оттуда. Слева (в столбце «Заменить») будет указан любой ярлык, который вы хотите использовать; справа (в столбце «С») будет фраза, которая должна отображаться при вводе этого сочетания клавиш. Если у вас есть iPhone или iPad, эти настройки также будут применяться там. 

Меню замены текста в MacOS Ventura.

9. Используйте свой iPhone в качестве камеры Mac.

Ventura добавила возможность использовать ваш iPhone в качестве бонусной камеры FaceTime через Continuity Camera. Хотя во многих рекламных роликах Continuity Camera, Apple показывает iPhone, стоящий над экраном Mac, это далеко не всё, для чего его можно использовать. (На самом деле, многие компьютеры Mac оснащены встроенной камерой, так что это немного излишне.) Вместо этого многие пользователи предпочитают использовать Continuity Camera, чтобы получить второй угол обзора камеры, например, для демонстрации чего-либо на своем столе.

Чтобы настроить Continuity Camera, вам нужно убедиться, что ваш iPhone «доверяет» вашему Mac, подключив два устройства и нажав «Доверие». Также необходимо проверить, что оба устройства подключены к одному и тому же Apple ID. Как только эти два пункта будут выполнены, вы будете готовы к работе.

Снимок экрана iPhone, на котором видно, что камера iPhone используется для Continuity Camera на iMac.

Начните с включения Continuity Camera на вашем iPhone, перейдя в «Настройки» -> «Основные» -> «Airplay» -> «Handoff». (Возможно, это уже включено по умолчанию.) Затем запустите FaceTime. В строке меню нажмите «Видео», затем выберите камеру iPhone. Вид камеры вашего iPhone должен появиться на экране вашего Mac, а на вашем iPhone появится вышеуказанное подтверждение.

10. Измените значки папок.

Если вам надоело смотреть на скучные синие папки на рабочем столе, вы можете изменить их значки на что угодно! Найдя изображение (.JPG или .PNG), которое хотите использовать, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Копировать изображение». Затем щелкните правой кнопкой мыши папку, которую вы хотите изменить, и нажмите «Информация». 

Щелкните значок папки в левом верхнем углу информационного окна папки, затем щелкните «Изменить» в строке меню. Нажмите Вставить. Скопированное изображение должно заменить синюю папку в информации и на вашем рабочем столе (или там, где находится ваша папка). Вы можете использовать это, чтобы пометить папки цветом, упростить поиск папок или даже превратить свой рабочий стол в маленькую ферму, как это показано на скриншоте выше.

(Дополнительный совет: если вы хотите удалить фон с изображения для этой задумки, просто щелкните изображение, удерживая клавишу Control, и нажмите «Копировать тему». Это работает только в Photos, Quick Look или Safari, и только если у вас установлена macOS Ventura).

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