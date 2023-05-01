«Электронная автомагистраль» будет заряжать электромобили по мере их движения по дорожному покрытию.

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Чтобы упростить эксплуатацию электромобилей, в Швеции строится дорога, которая будет заряжать электромобили прямо на ходу. Электрифицированная дорога, также известная как "e-motorway", является первой в мире, которая будет заряжать личные электромобили, движущиеся по поверхности дороги.

Дорога протянется на 21 км по европейскому маршруту E20 между городами Хальсберг и Эребру. Это место было выбрано потому, что является популярной автомагистралью для водителей, проезжающих между Стокгольмом, Гётеборгом и Мальмё — тремя самыми густонаселенными городами Швеции. Вместо того, чтобы полностью полагаться на обычные сменные зарядные устройства для электромобилей, водители электромобилей смогут пассивно заряжать свои автомобили во время поездок на работу уже в 2025 году.

Транспортное управление Швеции Trafikverket все еще не определилось с тем, какая система зарядки будет использоваться на дороге - кондуктивная или индуктивная. При кондуктивной системе зарядки используется встроенная пластина для беспроводной зарядки автомобилей над крышей (подобно беспроводному зарядному устройству для смартфона), а при индуктивной - подземные кабели, по которым электричество передается на приемные катушки внутри каждого автомобиля. Ни один из вариантов не окажет негативного влияния на транспортные средства, работающие на бензине или дизеле.

Некоторые эксперты считают, что снижение зависимости от статических зарядных устройств может помочь сделать электромобили дешевле.

Ян Петтерссон, директор по стратегическому развитию Trafikverket, рассказал Euronews Next, что преобразование всего 25% автомагистралей региона в мобильные (они же динамические) зарядные устройства поможет сделать электромобили более доступными. Динамическая зарядка снижает потребность электромобиля в большом запасе хода на одной зарядке, а это означает, что его батарея может быть на 70% меньше. Аккумуляторы меньшего размера дешевле в производстве, что снижает общую стоимость электромобиля. Но до этого еще довольно далеко; экспериментальная дорога в Швеции будет готова к тестированию только через несколько лет, и нет никакой гарантии, что другие регионы будут внедрять аналогичные технологии.

Тем не менее, намечается положительная тенденция. В 2013 году сообщалось, что Южная Корея представила первую в мире дорогу для зарядки электромобилей. Хотя 24-километровый участок предназначен исключительно для городских автобусов города Гуми, проект послужил проверкой концепции для других электрифицированных дорог. Департамент транспорта штата Индиана, также планирует установить аналогичную систему в США, где испытательный участок длиной в четверть мили будет питать тяжелые грузовики. Успех на этом небольшом участке в идеале проложит путь для дальнейшей электрификации, хотя на этом пути еще много нормативных препятствий.

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Тем временем Trafikverket уже думает о том, что будет делать после того, как ее автомагистраль (будем надеяться) окажется полезной в 2025 году. План состоит в том, чтобы расширить экспериментальную зону до 3000 километров к 2045 году и будет достигнута цель Петтерссона по снижению стоимости электромобилей.