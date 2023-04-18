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Ветер и солнце произвели рекордное количество энергии в мире в 2022 году
Ветряные электростанции и солнечные панели произвели 12% всей энергии в мире в прошлом году — на 2% больше, чем в 2021 году.
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Возобновляемые источники энергии и атомная энергетика находятся на подъеме. Новый анализ исследовательского центра показал, что ветряные электростанции и солнечные панели произвели рекордное количество энергии в мире в прошлом году, в то время как атомные станции продолжали укреплять чистую энергетику по всему земному шару.

Независимая климатическая исследовательская группа Ember опубликовала свой четвертый ежегодный Обзор глобальной электроэнергетики в среду. Целью отчета является отслеживание прогресса в области чистой энергетики путем оценки данных по электроэнергии из 78 стран, на долю которых приходится 93% мирового спроса на электроэнергию. В этом году результаты особенно примечательны: 2022 год показал, как ветряные электростанции и солнечные панели произвели 12% мировой мощности, что на 2% больше, чем в 2021 году. Более 60 стран используют эти два источника для генерации 10% или более своего электричества.

Во многом этот рост связан с солнечной энергетикой, которая увеличила свою выработку на 24% в период с 2021 по 2022 год. Ember отмечает, что расширение солнечной энергетики, вероятно, было ускорено из-за вооруженного конфликта на Украине, что побудило многие страны отказаться от импорта ископаемого топлива. К тому же растущая популярность электрических автомобилей сигнализировала о растущем интересе к инфраструктуре, которая могла бы помочь снизить выбросы. Скачка солнечной энергетики за один год было достаточно для обеспечения ежегодного спроса на электричество Южной Африки.

Ветроэлектростанция в сельской местности Туниса.

Чистые источники энергии (то есть возобновляемые и атомная энергия) произвели 39% мирового электричества в 2022 году, установив новый рекордный показатель. Хотя это может намекать на снижение выбросов в секторе энергетики, к сожалению, это не было так. Анализ Ember показал, что выбросы сектора энергетики выросли на 1.3% в 2022 году, отметив, что несмотря на расширение возобновляемой и атомной энергии, нам всем также требуется все больше электричества для поддержания наших растущих энергосетей. Чистых источников энергии было недостаточно, чтобы восполнить этот пробел, и на смену им пришло ископаемое топливо.

К тому же, выработка электроэнергии на ископаемом топливе упала на 0,2% в 2022 году. Хотя это вряд ли впечатляет, но производство энергии из газа упало во второй раз за три года (частично из-за высоких цен на газ), может свидетельствовать о «начале конца эры ископаемого топлива», как выражается Всемирный экономический форум.

«Снижение производства энергии из ископаемого топлива означает не только то, что постепенное сокращение использования угольной энергии произойдет, но и то, что — впервые — постепенное сокращение использования газовой энергии теперь стало возможным», — говорится в отчете, добавляя, что еще рано говорить о том, насколько быстро это может произойти.

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Для тех, кто хочет узнать больше о выводах Ember, исследовательский центр предоставляет все свои данные онлайн, чтобы бороться с дезинформацией и поощрять переход к чистому электричеству. Посетители Ember's Electricity Data Explorer могут посмотреть производство энергии отдельных стран, выбросы сектора энергетики и мощность по источникам и просмотреть ежемесячные или ежегодные выбросы углерода каждой страны.

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#солнечная энергия #солнечные панели #атомная энергетика #ветряные электростанции
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