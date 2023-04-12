По сравнению с флагманскими чудовищами, 4070 — маленькая; она на 22 мм короче RTX 3070 Ti.

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Некоторое время это было самым тщательно хранимым секретом в мире графических чипов, но сегодня NVIDIA наконец представила новые видеокарты GeForce RTX 4070 и 4070 TI. Эти новые видеокарты предназначены для обеспечения более доступной производительности в компьютерных играх высокого класса по сравнению с более дорогими GeForce RTX 4080 и 4090. Фактически, вы можете преобрести новую видеокарту 4070 всего за 599 долларов.

Технические характеристики NVIDIA Geforce RTX 4070

GeForce RTX 4070 была разработана, чтобы дать геймерам возможность играть в высококлассные компьютерные игры с частотой 100 кадров в секунду при разрешении 1440p, а также с поддержкой таких функций, как DLSS 3 и трассировка лучей. NVIDIA заявляет:

По сравнению с RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 4070 в среднем в 2,6 раза быстрее с DLSS 3, к тому же GeForce RTX 4070 в среднем в 1,4 раза быстрее, чем GeForce RTX 3080 с DLSS 3. DLSS 3 дает графическим процессорам Ada огромный прирост производительности, но GeForce RTX 4070 также превосходно справляется с традиционными играми, в которых нет более продвинутых функций, таких как трассировка лучей и DLSS. В этих растеризованных играх GeForce RTX 4070 находится на одном уровне с GeForce RTX 3080, потребляя почти вдвое меньше энергии и предлагая дополнительные 2 ГБ памяти.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti уже доступна в ограниченном количестве. NVIDIA GeForce RTX 4070 будет выпущена завтра, 13 апреля. NVIDIA предложит свою версию видеокарты Founders Edition, а несколько сторонних компаний выпустят свои версии видеокарты GeForce RTX 4070.

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С настоящего момента и до 8 мая люди, которые купят видеокарту GeForce RTX Series 40 или получат ее в своих новых игровых ПК, смогут использовать код для получения комплекта боевого пропуска Overwatch 2 Ultimate с большим количеством внутриигровой валюты и предметов для многопользовательского шутера Blizzard.