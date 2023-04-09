Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Минобороны России подготавливает специальные противотанковые подразделения для СВО
По указанию заместителя Министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова начата подготовка бойцов с западными танками.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке

реклама

Страны НАТО сейчас активно поставляют на Украину танки западного образца, в частности, американские M1 Abrams и немецкие Leopard 2. Эти боевые машины хоть и являются устаревшими, но представляют серьезную угрозу для российской армии в боях на Донбассе. Но не стоит думать, что Россия бездействует и не готовится к предстоящим атакам танковых дивизий. Напротив, в российской армии создаются специализированные группы, которые будут бороться с поставленными на Украину танками западного образца.

Как сообщил нaчaльник Цeнтpa бoeвoй пoдгoтoвки BC PФ Eвгeний Apифyлин, указание о создании таких групп oтдaл зaмecтитeль миниcтpa oбopoны PФ Юнyc-Бeк Eвкypoв. Этo бoльшaя гocyдapcтвeннaя cиcтeмнaя paбoтa, кoтopaя пpoдвигaeтcя в cooтвeтcтвии c зaдaчaми, пocтaвлeнными выcшими pyкoвoдитeлями. Цель этих групп - нейтрализовать танки противника с помощью различных средств: от противотанковых ракет и гранатометов до мин и диверсионных действий.

Кто будет входить в эти группы и как они будут обучаться?
По словам Евгения Арифулина, это будут профессиональные бойцы, которые имеют опыт работы с противотанковым оружием и знают слабые места бронированной техники западного образца. Они будут проходить специальную подготовку, которая будет включать в себя изучение тактики и стратегии противника, особенностей местности, на которой может развернуться бой, а также практические занятия по стрельбе и маневрированию.

рекомендации
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Насколько эффективны будут эти группы в реальном бою?
Это зависит от многих факторов: от численности и морального состояния сторон, от качества разведки и связи, от погодных условий и времени суток. Но одно можно сказать точно: российская армия хорошо подготовилась к любому ходу событий и готова дать достойный ответ любому агрессору. На данный момент неизвестно сколько специализированных противотанковых групп находится на Донбассе, но похоже, что будущее украинское контрнаступление ждет немало сюрпризов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сво #нато #специальная военная операция #leopard 2 #m1 abrams
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The Times: ВСУ провалили операцию по возвращению контроля над ЗАЭС
Россия сократила добычу нефти больше, чем объявляла официально - Bloomberg
В Украине заявили о невозможности противостоять новым российским авиабомбам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский пилот Су-27 в ходе одного воздушного вылета поразил 2 вертолёта и 1 самолёт ВВС ВСУ
55
ЧВК "Вагнер" перекрыл дорогу жизни для ВСУ в Бахмуте, вынуждая перейти на грунтовые линии снабжения
7
Nvidia H100 Hopper выдает в 4 раза большую производительность, чем A100 в тестах MLPerf
+
Российские инженеры приступили к изучению электронных внутренностей американского БПЛА MQ-9 Reaper
28
Российские спец. отряды «Штурм Z» окажутся малоэффективными - ISW
15
В Украине пообещали 500 000$ производителю БПЛА, который посадит дрон на Красной площади 9 мая
10
Штурмовики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте продвинулись к главному вокзалу города
5
Исследователи доказали факт формирования новой планеты в системе одиночной звезды HD 169142
+
Инсайдеры сообщили, что Sony работает над портативной консолью с функцией Remote Play
+
Западная пресса признаёт, что российский ВПК работает на полную мощность, несмотря на санкции
2
Никас Сафронов подал к Wildberries самый большой иск в истории маркетплейса на 10 миллиардов рублей
6
В польских СМИ уже смакуют возможную аннексию части Украины
11
Toyota рассчитывает увеличить запас хода гибридов на одном электричестве за пределы 200 км
+
В Словакии считают, что российские авиатехники умышленно испортили детали двигателей МиГ-29
4
Специалист сравнил качество графики DLSS 2 с FSR 2 в играх и вынес вердикт — NVIDIA на голову выше
26
Доступная GeForce GTX 1650 может получить графический процессор от RTX 2060
+
Пригожин: России стоит принять более активное участие в событиях в Африке
8
Индия превращается в экспортера вооружений
+
The Times: ВСУ провалили операцию по возвращению контроля над ЗАЭС
2
Изображения MSI GeForce RTX 4070 попали в сеть в преддверии официального запуска
+

Популярные статьи

Бюджетный, "народный" ПК за 55 тысяч
44
Украина может отменить весеннее контрнаступление – в Die Welt назвали главные проблемы ВСУ
11
В чем проблемы школьного образования в России и кто больше всего страдает от них
21
Лучшая игровая сборка апреля за 120 тысяч рублей – ультимативная графика в 2К и высокий потенциал
5
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
99
Моё большое тестирование процессоров Intel под Socket 478 с картинками
28
F-35 ВВС США и ЗРК "Праща Давида" будут охранять границы НАТО в Финляндии от атак ВС России
18
Французские Lada для ралли-рейдов
1
Улучшилась ли Warzone 2 во втором сезоне
+
О тёплых и пушистых символах Пасхи
3

Сейчас обсуждают

Забивайкин
16:19
Заклинания не всегда помогают... "Никто и никогда" вообще звучит смешно. Может ты лично и не отдашь, сегодня, а завтра глядишь отдашь. Или спрашивать не будудт. Или придется выбирать меньшее из зол. ...
Зеленский назвал «безальтернативным» переход Крыма под контроль Украины
REY_B_
16:18
Причём никакого дополнительного софта не нужно было....
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
REY_B_
16:16
У меня LG. Там 3D поляризационное. Очки от КиноМакса подходят. В своё время его ругали за низкое разрешение. Но с 4К такой проблемы уже нет.
GeForce RTX 5090 получит 100 млрд транзисторов, память GDDR7 и будет в 2 раза быстрее RTX 4090
REY_B_
16:14
Но только это следствие, а не причина. - Причина в экономике какого-нибудь "среднего городка". Который конечно работает, и основательно покрывает свои потребности... Но почти ничего не производит на п...
Россия сократила добычу нефти больше, чем объявляла официально - Bloomberg
Seln
16:13
После ухода нормальных авторов разбежалась коренная аудитория сайта. После прихода заглота разбежались её остатки и пришли шишкобеки всякие. После прихода чат-гпт сбежал даже унитазик. Сейчас сбежит м...
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
REY_B_
16:10
БД должна быть облачной. Если БД, это лист Экселя, то и без ИИ легко взламывается.
Пароли защищают всё хуже из-за взламывающего их искусственного интеллекта
Виктор Упырев
16:10
ЧТО это ГОВНО делает на Оверах? Мир совсем сошел с ума?
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
usr721
16:08
Как сбили самолеты, если их у укров давно нет?
Российский пилот Су-27 в ходе одного воздушного вылета поразил 2 вертолёта и 1 самолёт ВВС ВСУ
Рики Тиkи
16:06
как отличить бота на оверах?- у него всегда зеленые оценки)
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
usr721
16:04
Вашингтон и Пекин тоже, не хотят почему-то…
ЧВК "Вагнер" перекрыл дорогу жизни для ВСУ в Бахмуте, вынуждая перейти на грунтовые линии снабжения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем