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Страны НАТО сейчас активно поставляют на Украину танки западного образца, в частности, американские M1 Abrams и немецкие Leopard 2. Эти боевые машины хоть и являются устаревшими, но представляют серьезную угрозу для российской армии в боях на Донбассе. Но не стоит думать, что Россия бездействует и не готовится к предстоящим атакам танковых дивизий. Напротив, в российской армии создаются специализированные группы, которые будут бороться с поставленными на Украину танками западного образца.
Как сообщил нaчaльник Цeнтpa бoeвoй пoдгoтoвки BC PФ Eвгeний Apифyлин, указание о создании таких групп oтдaл зaмecтитeль миниcтpa oбopoны PФ Юнyc-Бeк Eвкypoв. Этo бoльшaя гocyдapcтвeннaя cиcтeмнaя paбoтa, кoтopaя пpoдвигaeтcя в cooтвeтcтвии c зaдaчaми, пocтaвлeнными выcшими pyкoвoдитeлями. Цель этих групп - нейтрализовать танки противника с помощью различных средств: от противотанковых ракет и гранатометов до мин и диверсионных действий.
Кто будет входить в эти группы и как они будут обучаться?
По словам Евгения Арифулина, это будут профессиональные бойцы, которые имеют опыт работы с противотанковым оружием и знают слабые места бронированной техники западного образца. Они будут проходить специальную подготовку, которая будет включать в себя изучение тактики и стратегии противника, особенностей местности, на которой может развернуться бой, а также практические занятия по стрельбе и маневрированию.
Насколько эффективны будут эти группы в реальном бою?
Это зависит от многих факторов: от численности и морального состояния сторон, от качества разведки и связи, от погодных условий и времени суток. Но одно можно сказать точно: российская армия хорошо подготовилась к любому ходу событий и готова дать достойный ответ любому агрессору. На данный момент неизвестно сколько специализированных противотанковых групп находится на Донбассе, но похоже, что будущее украинское контрнаступление ждет немало сюрпризов.