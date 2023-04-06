Авианосец США USS Nimitz появился в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун".

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Ситуация вокруг Тайваня накаляется, так как сегодня стало известно, что Китай и США направили свои авианосные группы к берегам острова, что может привести к серьезному военному столкновению.

По данным американских и тайваньских источников, aмepикaнcкий aвиaнoceц USS Nimitz нaxoдитcя пpимepнo в 740 км к вocтoкy oт Taйвaня, в oднoм paйoнe c китaйcким aвиaнocцeм «Шaньдyн», кoтopый впepвыe пoкинyл Южнo-Kитaйcкoe мope. Кроме того, США выслали свой эсминец USS Mustin в Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать свою поддержку острову.

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Китай не скрывает своего недовольства усилением контактов между США и Тайванем, которые он считает нарушением принципа «одного Китая». Пекин заявил, что готов применить силу для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, поэтому проводит регулярные учения и патрулирование в районе Тайваня, используя самолеты и корабли.



Эксперты полагают, что риск военного конфликта между США и Китаем по поводу Тайваня возрос из-за ухудшения общих отношений между двумя державами. В частности, США обвиняют Китай в нарушении прав человека, несправедливой торговле, кибератаках и распространении коронавируса. Китай же считает, что США вмешиваются в его внутренние дела и пытаются сдержать его развитие.



Некоторые аналитики считают, что обе стороны не заинтересованы в эскалации конфликта и будут стремиться к дипломатическому решению. Однако военные эксперты предупреждают, что существует опасность непреднамеренного столкновения или ошибки расчета, которые могут спровоцировать кризис. В любом случае, ситуация вокруг Тайваня требует повышенного внимания и ответственности от всех участников.