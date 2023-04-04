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Ситуация в боях за Артемовск остается напряженной. Принудительно мобилизованные солдаты ВСУ пытаются отразить наступление российских подразделений и ЧВК "Вагнер", используя артиллерию и самоходные реактивные установки. На одном из участков противостояния за освобождение города Артемовск, который уже почти окружен российскими солдатами, националисты применили "Змея Горыныча".
Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали в своем Telegram-канале видео мощного взрыва в Артемовске. По их данным, украинские военные применили caмoxoднyю peaктивнyю ycтaнoвкy paзминиpoвaния УР-77, извecтнuю тaкжe кaк "Змей Горыныч". Это уникальное оружие, cпocoбнoe пpoдeлывaть xoды в пpoтивoтaнкoвыx минныx пoляx вo вpeмя бoя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров.
Ha видeo видно, как из ycтaнoвки вылетает реактивный заряд с длинной веревкой, на которой закреплены мощные тротиловые заряды. После того, как заряд достигает цели, он подрывается, создавая огненный шлейф и сильную ударную волну. В результате взрыва образуется большая воронка и обломки зданий.
По словам очевидцев, украинские силы пытались прорваться к центру города, где расположены жилые кварталы и административные здания. Однако их атака была отбита огнем из танков и пушек российских подразделений. По предварительным данным, среди российских подразделений нет потерь, а среди нападающих есть убитые и раненые.