реклама
В последнее время появляется все больше сообщений о том, что Киев намеренно отправляет на передовую под Марьинку и Артемовск мобилизованных из русскоязычных областей Украины. Это вызывает возмущение и недоумение как среди жителей русскоязычных регионов, так и среди международных экспертов и правозащитников.
По данным РИА Новости, российские военные под Марьинкой показали паспорта и военные билеты погибших украинских солдат, которые шли в атаку на их укрепрайон. Оказалось, что большая часть этих людей была прописана в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Один из российских бойцов заявил, что Киев фактически уничтожает этих людей, гоня их на убой.
По мнению экспертов, такая тактика Киева свидетельствует о его неспособности или нежелании вести диалог с жителями Донбасса и урегулировать конфликт мирным путем. Кроме того, это нарушает права человека и международное гуманитарное право, которые запрещают дискриминацию по национальному или языковому признаку. Также это подрывает единство и целостность Украины, разжигая ненависть и раздор между ее регионами.
В связи с этим, многие призывают Киев прекратить эту практику и возобновить переговоры, которые предусматривают прекращение огня, а также признать, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации. Только так можно избежать дальнейших жертв и стабилизировать ситуацию в стране.