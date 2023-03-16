Аукционы заканчиваются 16 марта, так что поторопитесь.

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Несколько редких компьютеров Apple выставлены на аукцион, и как сообщается, они имеют довольно странное происхождение. По данным бостонского аукционного дома RR Auctions, первоначально они были найдены на свалке в Орегоне. В пресс-релизе аукционист сообщает, что более 15 лет назад владелец IT-компании выбросил подержанные компьютеры на свалку, а он заметил среди кучи мусора несколько коробок с оригинальным логотипом Apple. Как знаток компьютеров, он, естественно, был заинтригован.

Как оказалось, компьютеры принадлежали бывшему главному операционному директору Apple Дель Йокаму, руководившему группой Apple II в середине 1980-х. К счастью, аукционист успел забрать столько коробок, сколько смог унести, и теперь они выставлены на аукцион. Когда он вернулся на свалку, то узнал, что несколько ящиков уже были загружены и отправлены в море, и их больше никто не видел.

Из всех предметов, выставленных на аукцион, одним из наиболее ценных является сверхмощный (по тем временам) компьютер Lisa (вверху), который сохранился в отличном состоянии. На нем выбит памятный значок с надписью: «Спасибо, Дель Йокам, за первую серийную сборку в мае 1983 года». Он оснащен несколькими уникальными аппаратными устройствами, в том числе оригинальные 5,25-дюймовые флоппи-дисководы Twiggy. В то время эти устройства хранения были решением Apple для съемных носителей. Они действительно были новинкой, поскольку были двусторонними и отличались переменной скоростью вращения шпинделя. Жесткий диск ProFile на 5 МБ также входит в комплект. Этот жесткий диск на 5 МБ сам по себе в то время продавался за 3499 долларов. Первоначально Apple Lisa продавалась за 10 000 долларов, а версии «Twiggy» очень редки. Этот предмет аукциона включает даже оригинальные коробки.

В начале 80-х столько места занимал жесткий диск объемом 5 МБ.

Еще один уникальный экземпляр, оцененный в несколько тысяч долларов, - это Apple IIGS "Woz" edition, изготовленный специально для г-на Йокама. Эта версия IIGS имеет факсимильную подпись Стива Возняка на лицевой панели и помечена как "Limited Edition" в честь 10-летия серии Apple II. Всего было сделано около 50 000 таких Apple IIGS. Но на ней также есть выгравированная табличка с надписью «Apple IIGS представлена дель Йокаму, 15 сентября 1986 года», в день, когда был представлен Apple IIGS, что делает его уникальным.

В настоящее время эта визитная карточка продается за 4500 долларов.

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В дополнение к нескольким другим компьютерам Дель Йокама, вы также можете приобрести несколько крутых вещей Apple. Например, есть оригинальный iPhone, который все еще находится в запечатанной коробке. Эта реликвия в настоящее время продается за 43 923 доллара, так что, если вас заинтересовало это предложение, срочно свяжитесь со своим банком. Также есть коробка со «стикерами» в рамке и коврик с логотипом Apple, который можно повесить на стену. Одна из визитных карточек Стива Джобса выставлена на аукцион, который завершится 16 марта.