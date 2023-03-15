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Тесты AMD Ryzen 7 7800X3D показывают, что он на 24% быстрее, чем Core i9-13900K
Есть причина, по которой AMD задерживает выпуск этого процессора, поскольку ожидается, что он станет лидером среди игровых процессорах с лучшим соотношением цены и качества
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AMD готовится к выпуску последнего процессора семейства X3D — Ryzen 7 7800X3D. Команда красных уже продает некоторое время процессоры 7950X3D и 7900X3D, но причина, по которой не были выпущены сразу все три, кажется очевидной: самый дешевый процессор мог украсть все внимание от более дорогих.

При цене 449 долларов 7800X3D на 250 долларов дешевле флагманского процессора и на 150 долларов дешевле 7900X3D. Это убедительная разница в цене для тех, кто хочет процессор V-Cache, но не хочет или не нуждается в большом количестве ядер. Похоже, что продажи топовых процессоров немного утихли и теперь AMD рекламирует производительность процессора с V-Cache начального уровня, делясь своими тестами для 7800X3D. Однако AMD сравнивает процессор не с его братьями и сестрами, а с Intel Core i9-13900K. Он также сравнивается со старым Ryzen 7 5800X3D.

Как всегда, мы должны быть осторожны с предоставленными производителем результатами тестов. Однако, учитывая то, как 5800X3D превзошел своих конкурентов, скорее всего цифры AMD будут точными. Первые тесты показывают производительность 7800X3D в четырех играх при разрешении 1080p по сравнению с флагманским процессором Intel. Для справки: 7800X3D — это восьмиядерный процессор с 16 потоками V-Cache, 104 МБ кэш-памяти и TDP 120 Вт. Процессор от Intel предлагает 24 ядра и 32 потока с базовой мощностью 125 Вт и максимальной мощностью при бусте 253 Вт. Процессор Intel примерно на 140 долларов дороже — 589 долларов.

Ryzen 7 7800X3D против Core i9-13900K

Цифры AMD показывают, что ее младший процессор V-Cache опережает процессор Intel на 24% в Horizon Zero Dawn. В Rainbow Six Siege дельта составляет всего 13%. Мы знаем, что процессор AMD потребляет меньше энергии, а также имеет только половину общего количества потоков. Представляю ярость фанатов Intel, если это окажется правдой и он сможет опередить 13900K в играх.

Ryzen 7 7800X3D против Ryzen 7 5800X3D

AMD также поделилась своими цифрами, сравнивая 7800X3D с его предшественником, Ryzen 7 5800X3D. В этих отобранных играх мы видим, что он более чем на 20% быстрее в каждой игре, с дельтой 30% для DOTA 2. Это не является большим сюрпризом, поскольку 7800X3D имеет тактовую частоту 5 ГГц выше на 500 МГц. Он также имеет доступ к более быстрой памяти, поскольку он тестируется вместе с DDR5-6000, а 5800X3D ограничен скоростями DDR4. Два ЦП также построены на разных производственных узлах, TSMC 7-нм по сравнению с 5-нм.

Ryzen 9 7950X3D против Core i9-13900K

AMD пока не предоставила цифры, которые все хотят видеть, а именно как работает 7800X3D по сравнению с другими процессорами V-Cache. Но у нас есть таблица (выше), где мы можем увидеть сравнение флагманских процессоров вечных конкурентов. Если мы их рассмотрим, то увидим, что 7800X3D такой же по производительности, как и 7950X3D в Rainbow Six Siege. А во второй игре Horizon Zero Dawn он всего на 3% медленнее.

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Похоже, что AMD задерживает выпуск Ryzen 7 7800X3D из-за того, что более дорогие модели не показывают ощутимого повышения производительности. Если он всего на несколько процентных пунктов медленнее, чем его аналоги, он мгновенно обрушит продажи процессоров 7900X3D и 7950X3D. Конечно, люди, которым нужны все эти ядра, все равно будут их покупать, но большинству людей хватит восьми ядер и 16 потоков даже в 2023 году. Мы узнаем правду достаточно скоро, так как процессор поступит в продажу 6 апреля.

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#amd #intel #core i9-13900k #x3d #amd ryzen 7 7800x3d
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Сильно удивлюсь если это будет правдой. ведь у 7800 сильно кастрировали частоты.
Тесты AMD Ryzen 7 7800X3D показывают, что он на 24% быстрее, чем Core i9-13900K
Za9c
19:06
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