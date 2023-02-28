Гарнитура X-AR использует радиочастотные сигналы, которые могут проходить через картонные коробки, пластиковые контейнеры или деревянные перегородки, для поиска спрятанных предметов.

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Комиксы и старые научно-фантастические фильмы изобилуют изображениями очков «рентгеновского зрения», но пришло время, когда фантастика становится реальностью. Ученые из Массачусетского технологического института создали гарнитуру, которая позволяет пользователю «видеть» сквозь твердый материал и находить объекты, которые в противном случае остались бы скрытыми.

Гарнитура, получившая название X-AR, использует для работы радиочастотные сигналы (РЧ). РЧ-сигналы — это беспроводные электромагнитные сигналы, которые чаще всего используются для связи, например, в рациях, мобильных телефонах и вашей любимой радиостанции. Их способность проходить сквозь твердый материал делает их идеальными локаторами — при условии, что спрятанный объект имеет метку RFID (электронное устройство для получения, обработки и повторной отправки сигнала).

Метки RFID отражают радиочастотные сигналы, излучаемые радиочастотной антенной. Когда возникают эти отражения, AR-гарнитура Массачусетского технологического института фиксирует их и превращает в виртуальную прозрачную сферу. Сфера сообщает пользователю, где находится предмет, независимо от того, находится ли он в картонной коробке, за углом или под кучей других предметов. Как только пользователь берет предмет, гарнитура AR проверяет, что он выбрал нужную вещь.

Профессор Массачусетского технологического института Фадель Адиб, который руководит подразделением беспроводных и сенсорных технологий, возглавил также группу научных сотрудников и студентов-постдокторантов при создании гарнитуры. Команда начала с гарнитуры дополненной реальности Microsoft Hololens с радиочастотной антенной. Затем они запрограммировали антенну на использование радара с синтезированной апертурой (SAR). Этот метод позволил антенне измерять расстояние между собой и объектами с RFID-метками. Этот метод оказался очень эффективным благодаря свободному диапазону движений человека: частое перемещение человека обеспечивало антенне SAR многократные измерения, способствуя более точной локализации.

После того, как гарнитура была готова, команда создала относительно простой AR-интерфейс для отображения баз данных предметов и местоположений. Пользователи, надевшие гарнитуру, выбирают элемент с RFID-меткой в меню. Именно тогда срабатывает антенна гарнитуры и предоставляет данные, необходимые для определения местоположения предмета в виде сферы, которую легко найти.

Команда Адиба протестировала гарнитуру в лаборатории и в смоделированной среде склада. На складе гарнитура определила среднюю локализацию товара в 9,8 сантиметра и подтвердила, что пользователи выбрали правильный товар с точностью 96%.

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Как можно себе представить, это полезно не только для беззаботной игры в прятки. Работники складов, розничной торговли и фабрики могли бы использовать эту технологию для быстрого и легкого поиска необходимого оборудования, а не открывать и копаться в ящике за ящиком. Есть также шанс, что экстренные службы смогут использовать его для поисково-спасательных операций, но все, что смогут найти под снегом или завалом, должно иметь метку RFID.