Метеорит, пройдя через атмосферу, раскололся на несколько частей и упал недалеко от Мак-Аллена в штате Техас.

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На прошлой неделе операторы 911 в южном Техасе получили поток звонков, когда таинственный объект врезался в Землю, вызвав сотрясение и гул, достаточно громкие, чтобы их можно было интерпретировать как взрыв. По данным НАСА, источником шума стал метеорит.

Те, кто видел космический объект, летящий по небу, подумали, что увидели падающую звезду, пока не потеряли из виду огненный шар и не почувствовали сильный удар об Землю. Записи с камер видеонаблюдения, сделанные жителями к западу от Макаллена, штат Техас, показывают, как от удара метеорита сотрясается земля, в результате чего дикие животные разбегаются, а дома дрожат. Местные жители, которые почувствовали и услышали столкновение, не знали, что делать, потому что ранее их напугали «шарами-шпионами» и заговорами об НЛО в новостях. К счастью, Космический центр Джонсона НАСА подтвердил, что взрыв был вызван метеоритом, упавшим на Землю к северу от границы Техаса с Мексикой.

Агентство NASA Meteor Watch считает, что метеорит был около 60 сантиметров в ширину и весил более 450 кг, прежде чем он вошел в атмосферу Земли со скоростью примерно 44 000 км в час. При входе в атмосферу метеорит разбился как минимум на несколько разных фрагментов. Член Американского метеорного общества и коллекционер фрагментов Роберт Уорд нашел первый из этих фрагментов в субботу на частной территории в Эль-Саузе, крошечном фермерском городке в часе езды от центра города Макаллена.

Первый найденный фрагмент этого метеорита.

Метеориты сами по себе не редкость, но подобные удары бывают очень редко. Большинство каменистых космических масс сгорают при входе в атмосферу, оставляя после себя только пыльные частицы. НАСА сообщает, что метеориты размером с автомобиль сталкиваются с земной атмосферой примерно раз в год, создавая большой огненный шар и превращаясь в пыль, прежде чем упасть на землю. Однако время от времени более крупные космические объекты выживают при прохождении через атмосферу Земли. Последствия такого удара могут быть катастрофическими.

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НАСА подчеркнуло в своем заявлении, что техасский метеорит только укрепляет убежденность космических агентств в отношении систем раннего обнаружения астероидов и метеороидов. С этой целью Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует запустить NEOMIR где-то в 2030 году для обнаружения опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей. Раннее обнаружение позволит властям, находящимся рядом с предполагаемыми точками удара, эвакуировать район или проинструктировать жителей держаться подальше от окон, пока метеорит не приземлится.