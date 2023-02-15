Чтобы получить новую прошивку, вам понадобится приложение Samsung Magician SSD.

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Samsung выпустила новую прошивку для своего последнего и самого лучшего SSD, и владельцам, вероятно, следует установить ее как можно скорее. У твердотельного накопителя Samsung 990 Pro есть проблема с надежностью, и это обновление прошивки, по-видимому, является результатом обещанного Samsung расследования. После обновления ваш диск не станет таким же хорошим, как новый, но производитель обещает, что диски больше не будут быстро деградировать.

Проблема впервые возникла несколько недель назад, когда Робби Хан из Neowin понял, что его 990 Pro деградирует намного быстрее, чем следовало бы. Твердотельный накопитель NVMe должен выдержать несколько лет интенсивного использования, прежде чем износ станет проблемой, но накопитель Хана деградировал примерно на 1% в неделю. Он оказался не единственным, потому что владельцы 990 Pro сообщали, что диски "портятся" так же быстро. Для примера новый SSD деградировал до 89% всего после 2,7 ТБ записи. Если твердотельный диск работал бы правильно, то у него было бы 100%.

Чтобы получить новую прошивку, вам понадобится приложение Samsung Magician SSD. Он обнаружит ваши диски и, если у вас 990 Pro, предложит версию прошивки 1B2QJXD7. Если вы работаете в Linux или не хотите использовать Magician, Samsung также предлагает файлы ISO, которые можно использовать для создания загрузочных USB-накопителей. Нет журнала изменений, подтверждающего, что проблема деградации решается, но мы знаем, что Samsung активно занимается расследованием. Было бы странно выпускать несвязанное обновление.

Установка прошивки занимает всего несколько секунд, но после этого вам потребуется перезагрузить систему. Обновление не сбрасывает статистику работоспособности, поэтому диск, который утверждает, что его производительность ухудшилась на 11%, все равно будет сообщать об этом. Ars Technica предполагает, что привод может быть не в состоянии определить разницу между реальным износом и износом в таблице, полученным до обновления. Ошибка также могла привести к более быстрой деградации дисков, и в этом случае показания перед обновлением точны, и поэтому производитель не хотел, чтобы они были сброшены.

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Помимо проблемы с 990, Samsung также недавно выпустила обновление прошивки для последнего поколения 980 SSD для решения проблем с надежностью. Из-за двух серьезных проблем с надежностью Samsung рискует больше не считаться ведущим производителем твердотельных накопителей NVMe. На данный момент производитель нестандартных персональных компьютеров Puget объявил, что в будущем прекратит использование дисков Samsung и, вероятно, будет не одинок.