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Если вы считаете такие игры, как Halo и Grand Theft Auto «ретро», вы, вероятно, никогда не слышали о 3DFX. Это была небольшая компания, которая конкурировала с Nvidia на заре дискретных видеокарт для домашних ПК. Если сейчас запустить топовую видеокарту Voodoo, то возможно она справится с современной версией Tetris (при условии, что трассировка лучей отключена). Но в 90-х это были желанные видеокарты, настолько, что кто-то потратил огромную кучу денег только на то, чтобы завладеть одной из последних прототипных видеокарт 3DFX.
Voodoo 5 6000 был последним графическим процессором 3DFX до того, как компания была продана Nvidia. Согласно Википедии, в 2000 году было создано немногим более 100 экспериментальных видеокарт. Последние несколько из этих карт должны были стать финальной розничной версией, но так и не попали на полки магазинов.
Версия видеокарты с рабочим номером 3700, почти финальная доработка, появилась на eBay пару недель назад. Она была продана за пределами штата Вашингтон, об этом сообщил KitGuru. Продавец утверждает, что является коллекционером и утверждает, что «лично убедился», что видеокарта работает на совместимом оборудовании и что она была лично проверена инженером 3DFX Хэнком Семенеком. Победитель торгов заплатил хорошую сумму - 15 000 долларов, чтобы заполучить часть истории персональных компьютеров. Доставка была бесплатной.
Voodoo 5 6000 подключался к материнским платам через ныне исчезнувший Advanced Graphics Port, обладая "колоссальными" 128 мегабайтами памяти и тактовой частотой графического процессора 166 МГц. Это был бы первый графический процессор, объединяющий четыре графических процессора и банки памяти, чтобы достичь таких показателей. Его большим преимуществом была возможность запускать полноэкранное сглаживание с 8-кратным увеличением, чтобы избежать «ступенчатости». Проданный с аукциона прототип включал специальный кабель-адаптер для питания карты через разъем Molex.