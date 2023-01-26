«Проводник» получит самое крупное обновление со времён Windows 8

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File Explorer (Проводник) почти не менялся за все время существования операционной системы Windows. Именно здесь мы управляем всеми нашими драгоценными файлами и получаем доступ ко всем нашим медиафайлам. Он всегда был опорой Windows, но развивался не такими темпами, как основной пользовательский интерфейс. Microsoft надеется изменить это в 2023 году, к лучшему или к худшему, покажет время. Одна из целей — обеспечить лучшую интеграцию с OneDrive и его пакетом Office. Разработчики также собираются придать ему более современный вид, чтобы он соответствовал внешнему виду Windows 11. Новая версия имеет переработанный заголовок, а все остальное осталось от Windows 10.

Новости о планах Microsoft были обнародованы на Windows Central. Сейчас на сайте есть несколько макетов, демонстрирующих некоторые изменения в Проводнике. Капитальный ремонт включает переработанный заголовок с новыми параметрами, измененное окно каталога файлов, современное окно поиска и новую кнопку «Домой». Кроме того, клавиши быстрого действия для создания новой папки и копирования/вставки будут перемещены на ленту под заголовком. Новое окно Проводника по умолчанию будет включать большую интеграцию с Microsoft 365. Как вы можете видеть ниже, оно будет выделять последние файлы очень большими миниатюрами, включая электронные письма из Outlook.

Новый пользовательский интерфейс показывает рекомендуемые файлы с огромными миниатюрами и показывает, кто последним изменил файл, если он находится в общем каталоге. (Изображение: Windows Central)

Окно навигации слева также будет обновлено, дизайнеры решили, что так будет "по-современному". По сути, обновление будет в основном косметическим и будет включать закругленные края значков. Кроме того, панель сведений о файле будет лучше интегрирована с Office и будет содержать больше информации. Интеграция с Microsoft 365 позволит вам видеть последние действия в цепочках электронной почты и облачных документах. Изменения направлены на улучшение работы пользователей с сенсорными экранами. Эти изменения будут включать удобные для пальцев хитбоксы для каталога файлов.

Наконец, Microsoft также собирается улучшить возможности просмотра фотографий. На данный момент это мягко говоря, выглядит очень жалко, так как вы можете видеть только миниатюры, и вам нужно открыть другое приложение для отображения нескольких изображений. Сообщается, что в новом Проводнике можно навести указатель мыши на изображение, чтобы увидеть его увеличенную версию. Также Microsoft рассматривает возможность предоставления пользователям возможности добавлять теги к фотографиям.

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Скорее всего, мы увидим эти изменения в предварительных сборках в ближайшие месяцы. Как только они будут должным образом протестированы, они будут запущены в общедоступную сборку. Вероятно, это произойдет ближе к концу года. Это часть длительной кампании Microsoft по внедрению File Explorer в современную эпоху. Проводник практически не менялся со времен Windows 8, которая вышла десять лет назад.