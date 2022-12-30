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Инсайдер сообщил, что Nvidia планирует продавать RTX 4070 Ti за 799 долларов
Вероятно слабые продажи RTX 4080 являются причиной снижения цен продукции Nvidia.
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За последние несколько месяцев Nvidia выпустила долгожданные видеокарты RTX 40-й серии. И GeForce RTX 4090, и RTX 4080 давно доступны, но высокие цены сдерживают многих геймеров от такой покупки. Но похоже, что ситуация немного улучшилась. В новом отчете утверждается, что Nvidia установила рекомендованную цену в размере 799 долларов для грядущей RTX 4070 Ti, что на несколько сотен ниже, чем у RTX 4080.

За последние несколько лет купить видеокарту стало практически невозможно, так как майнеры раскупали видеокарты для добычи криптовалюты и были нарушены цепочки поставок из-за пандемии. Похоже, Nvidia привыкла продавать каждую партию графических процессоров по завышенной цене. Люди даже были готовы платить в несколько раз больше рекомендованной производителем розничной цены за современную видеокарту. По мере приближения выпуска Ada Lovelace генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сказал, что мы должны ожидать, что цены на видеокарты будут расти, а не падать.

По крайней мере, в этом случае цена кажется ниже, чем могла бы быть. Предыдущие слухи указывали на рекомендованную цену RTX 4070 Ti в размере 899 долларов, но теперь Nvidia сообщила своим партнерам, что планирует снизить эту цену на 100 долларов. Это облегчение после того, как неофициальные зарубежные магазины выставили ценники в 1000 долларов.

GeForce RTX 4090 была первой из выпущенной видеокартой Nvidia Ada Lovelace, и она хорошо продавалась, несмотря на заоблачную розничную цену в 1600 долларов. Но это можно оправдать тем, что всегда найдется кто-то, кто хочет лучшее оборудование для своего компьютера и готов заплатить за него любую сумму. RTX 4080 сделала большой шаг вперед в плане производительности и может с легкостью запускать любую современную компьютерную игру в 2К-разрешении. Тем не менее, потребители не были готовы тратить 1200 долларов за вторую флагманскую видеокарту. Однако Nvidia, возможно, предвидела это. Перед запуском компания решила отказаться от 12-гигабайтной версии 4080 и в конечном итоге была переименована в 4070 Ti.

Слабые продажи RTX 4080, вероятно, являются причиной снижения цен Nvidia перед выпуском RTX 4070 Ti, но также стоит учесть появление новых видеокарт AMD. К тому же в США видеокарты подпадают под действие «Раздела 301» закона о торговле, который добавляет 25% к стоимости импорта. Эти сборы были приостановлены в течение последних нескольких лет, но должны были возобновиться в январе. Однако ранее, в декабре, тарифы были отложены еще на девять месяцев. Это дает Nvidia и ее партнерам большую передышку, чтобы компенсировать слабые продажи 4080.

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Более низкая рекомендованная производителем розничная цена, если она доживет до запуска в ближайшие недели, может сделать RTX 4070 Ti привлекательным товаром для геймеров. Сообщается, что она может превзойти RTX 3090, и она не будет занимать в корпусе так много места, как RTX 4090. Следующее мероприятие компании Nvidia запланировано на начало 2023 года, и нужно дождаться его, чтобы получить более подробную информацию о финальной стоимости RTX 4070 Ti.

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