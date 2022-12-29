Китайские интернет-магазины выложили цены на видеокарты RTX 4070.

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После того, как Nvidia исключила RTX 4080 12 ГБ из новой линейки графических процессоров, люди подумали, что Nvidia поняла, что зашла слишком далеко. Потом Nvidia заявила, что графический процессор был просто неправильно назван, а наличие двух RTX 4080 сбивало с толку покупателей. Эта «невыпущенная» видеокарта стоила бы 899 долларов, поэтому казалось логичным, что когда будет выпущена RTX 4070 Ti, Nvidia снизит цену. В конце концов, рекомендованная цена RTX 3070 Ti составляла 599 долларов. Тем не менее, некоторые китайские интернет-магазины уже выставили на продажу грядущие видеокарты, и цены шокируют. Несколько розничных продавцов разместили RTX 4070 Ti и её варианты, и все они стоят более 1000 долларов США.

Напомню, что RTX 4070 Ti - это модель 4080 объемом 12 ГБ, прошедшая ребрендинг. Ее должны представить на выставке CES, которая уже не за горами. В связи с предстоящим запуском, видеокарты уже зарегистрированы за рубежом. Несколько китайских продавцов предлагают видеокарты на продажу, и все они довольно дорогие. Например, по данным TechSpot, два китайских интернет-магазина продают видеокарты от Gigabyte, Inno3D, MSI и Colorful. Цены начинаются от 7000 юаней, что соответствует 1003 долларам. Но это ещё не всё, цены в ассортименте только растут, достигнув пика в 1200 долларов за Inno3D RTX 4070 Ti iChill. Похоже, что Founders Edition будет стоить больше 1000 долларов, а разогнанные версии будут ещё дороже.

Объявления китайских интернет-магазинов рисуют мрачную картину предстоящего запуска RTX 4070 Ti. Официально Nvidia до сих пор не объявила цену RTX 4070 Ti, поэтому пока не стоит делать поспешных выводов. Однако ходили слухи, что компания снизит цену на плохо продаваемую (по некоторым данным) RTX 4080 16 ГБ, но этого так и не произошло. Причина, по которой этого не произошло, заключалась в том, что 4080 довольно хорошо показала себя против менее дорогих карт Radeon RX 7900. Кроме того, она не страдает от некоторых проблем, которые кажется преследуют новые Radeon.

Первоначальная цена RTX 4080 12 ГБ в 899 долларов и цена на RTX 4070 Ti, это огромный скачок цен для видеокарты с меньшим кристаллом x04. В данном случае это AD104 площадью 295 мм². Кристалл AD103 в старшей модели RTX 4080 16 ГБ за 1200 долларов, на 100 мм больше. Она также имеет 192-битную шину памяти, что неслыханно для карт этого класса. Именно эти факторы наряду с высокой ценой, вероятно, заставили Nvidia пересмотреть свой брендинг. Поэтому, поскольку она был отменена по цене 899 долларов, некоторые думали, что она будет стоить 799 долларов или около того. Но с такими высокими ценами за границей, геймеры будут не очень довольны политикой Nvidia.

Спецификации RTX 4070 Ti уже известны, так что это будет интересная модель.

В конце концов, цена скорее всего будет определяться тем, как она выглядит по сравнению с видеокартами серии Radeon 7900. Они стоят 999 и 899 долларов, что делает ситуацию очень интересной для Nvidia, поскольку Radeon RX 7900 XT за 899 долларов заметно медленнее, чем RTX 4080. Скорее всего RTX 4070 Ti разместится в бенчмарках между этими видеокартами. Это позволит Nvidia придерживается своей стратегии и выпустить видеокарту по цене 899 долларов, что обязательно возмутит геймеров, которые и так недовольны ценами компании Nvidia с ее завышенными ценами. Например, 4080 получила повышение цены на 500 долларов по сравнению с RTX 3080. Многие эксперты считают, что это отличная карта, просто с очень высокой ценой.

Nvidia уже разместила первые тесты для RTX 4070 Ti.

Однако с приближением выпуска RTX 4070 Ti, Nvidia должна принять решение. Они могли бы легко обломать AMD, предложив видеокарту по цене 799 долларов, но это оставит огромную пропасть между двумя графическими процессорами в новой линейке. Такое ни разу не было замечено за Nvidia. В 3000 серии у Nvidia были версии Ti для каждой проданной видеокарты, а иногда и более одной версии одного и того же графического процессора с разным распределением памяти.

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Ситуация усложняется тем, что Nvidia уже выпустила собственные тесты для RTX 4070 Ti. Они показывают, что в растеризации она идет ноздря в ноздрю с RTX 3090 Ti. Это как минимум 1000 долларовый графический процессор, так что 899 долларов не кажутся такими уж сумасшедшими. Время покажет, поскольку ожидается, что RTX 4070 Ti будет представлен на выставке CES вместе с мобильными продуктами 40-й серии. Рецензии на нового члена семейства Ada Lovelace ожидаются 4 января.