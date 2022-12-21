На данный момент только 4% всех зданий Токио оснащены солнечными панелями.

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Токио принял правила, которые потребуют, чтобы большинство новых жилых зданий включали солнечные панели. Правила, которые представляют собой первый в истории мандат Японии на солнечную энергию, вступят в силу в 2025 году. Эта мера была принята в качестве пересмотра существующего постановления об охране окружающей среды, сообщает японское агентство Kyodo News. Токийская столичная ассамблея в состав которой входит 127 должностных лиц, представляющих префектуру Токио, проголосовала за принятие этого требования в четверг в попытке обеспечить низкоуглеродное будущее.

В соответствии с новыми правилами крупные строительные фирмы должны будут устанавливать солнечные панели в новые дома с внутренней площадью менее 2000 квадратных метров. Примерно 50 компаний соответствуют критериям “крупной фирмы”, каждая из которых поставляет более 20 000 квадратных метров жилых площадей в год. По предварительным подсчетам, каждый дом, состоящий из 4-киловаттных панелей, будет стоить около 980 000 иен (7 200 долларов США), которые, по словам правительства, должны окупиться примерно через десять лет снижения счетов за электроэнергию и доходов от продажи электроэнергии. Этот срок также может быть сокращен до шести лет в рамках существующего гранта в размере 100 000 иен (728 долларов США) за кВт.

По данным Токийского экологического бюро, 70% городских выбросов приходится на здания. Поскольку уже разрабатываются планы по замене почти половины старых жилых объектов Токио новыми, у Бюро есть возможность гарантировать, что новые жилые дома выбрасывают меньше углерода, чем их предшественники. На данный момент только около 4% всех зданий Токио оснащены солнечными панелями — эта цифра, как надеется Бюро, будет расти, поскольку оно преследует цель сократить выбросы города наполовину к 2030 году. К 2050 году оно надеется вообще достичь нулевого уровня выбросов.

Тем не менее, правила не полностью мотивированы лозунгом «Токио с нулевым уровнем выбросов». Бюро утверждает, что счета за электроэнергию, дополненные солнечной энергией, помогут предотвратить проблемы со стоимостью жизни, которые резко возросли в Японии, а также во всем остальном мире. В нем также говорится, что те, кто живет в домах, оборудованных солнечными батареями, смогут добавить аккумуляторную батарею, которая может обеспечивать энергию во время перебоев в подаче электроэнергии.

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Мандат Токио на солнечную энергию очень похож на мандат Франции, которая еще в ноябре приняла закон, требующий установки солнечных батарей на больших парковках. Начиная с середины 2023 года у предприятий, имеющих от 80 до 400 парковочных мест, будет пять лет на установку солнечных батарей на своих участках. Мандат, который, как ожидается, будет обеспечивать энергией равноценной 10 ядерным реакторам в год, был принят после того, как Франция стала единственным членом Европейского союза, не достигшим своих целей в области возобновляемых источников энергии.