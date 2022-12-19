Китай считает чипы «стратегически важными» для страны и являются частью ее цели стать более технологически независимой.

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Китай запретил экспорт некоторых своих самодельных чипов в другие страны, особенно процессоров, произведенных компанией Loongson Technology. Новость о запрете была напечатана в российской газете «Коммерсантъ» и подхвачена газетой South China Morning Post. Согласно PCMag, тесты этих чипов показывают, что они эквивалентны процессору Intel Core i3 8-го поколения. Различные источники подтвердили, что Китай считает чипы «стратегически важными» для страны и являются частью ее цели стать более технологически независимой.

Чипы Loongsoon основаны на архитектуре MIPS и как сообщается, в прошлом году компания разработала собственный набор инструкций под названием LoongArch. По словам Хуакаи Чена из Loongson, китайские чипы характеризуются как «немного похожие на MIPS или RISC-V». Неясно, в какие страны Китай продавал чипы, но Россия являлась главным покупателем. Сложившаяся ситуация может нарушить планы России по "импортозамещению" процессоров Intel и AMD, которые ушли из страны в результате введенных санкций.

Процессор Loongson. (Изображение: Wikimedia Commons)

Loongson — компания без фабрик, как AMD и Nvidia. Как и этим двум известным гигантам, TSMC производит чипы, но по старому техпроцессу, обычно 12-нанометровому. Компания производит как 32-битные, так и 64-битные чипы, использующие LoongArch. Сайт Linux Phoronix отметил, что кто-то в Китае загрузил результаты своего набора тестов Phoronix на openbenchmark для процессора 3A5000. Хотя сайт описывает чипы как “дружественные к открытому исходному коду”, они были уничтожены процессорами, которые по нашим стандартам являются древними. Phoronix приравнял 3A5000 с Intel Core 2 Quad Q9500. Это имя процессора мы не слышали по крайней мере десять лет, и в целом чип можно сравнить с мобильными процессорами, выпущенными несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что крупнейшим импортом Китая являются полупроводники из других стран. Эксперты предсказывали, что появление процессоров Loongson поменяет эту ситуацию. И новый запрет на экспорт, похоже, указывает на то, что страна придерживается своих планов. Изначально в этом году компания собиралась создать консорциум производителей чипов, чтобы бросить вызов AMD и Intel. Неясно, сдвинулось ли эта ситуация с мертвой точки. Но новость о запрете экспорта, похоже, идет вразрез с концепцией к трансграничному сотрудничеству.

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Партнеры в США или Европе не нуждается в доступе к этим чипам, сделанным в Китае. Но запрет достигает одной цели для Пекина: он не позволит другим странам увидеть прогресс, которого он добился с течением времени. Этот чип не будет в ближайшее время дышать в затылок Core i9-13900K, но Китай считает, что разведка США все равно предпочла бы следить за развитием технологий в стране.