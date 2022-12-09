Съемное "забрало" наушников задерживает крошечные нежелательные частицы, которые существуют в высоких концентрациях в загрязненных городах.

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Вам нравятся ваши нынешние наушники, но вы хотите, чтобы они фильтровали воздух, которым вы дышите? Нет? Что ж, первый аудиопродукт компании Dyson в любом случае сделает это — за определенную цену. Флагманские наушники Dyson не только устраняют ненужный шум, но и якобы делают то же самое с невидимыми частицами, которые сейчас повсюду из-за загрязнения атмосферы.

Достаточно одного взгляда, чтобы отличить Dyson Zone от других аудиоустройств. Они также плотно прилегают к голове, как и другие накладные наушники, но у них есть компонент, которого нет ни у одного конкурирующего продукта: ветронепроницаемое, очищающее воздух «забрало», которое находится перед носом и ртом. Dyson утверждает, что съемное забрало задерживает крошечные нежелательные частицы, которые существуют в высоких концентрациях в загрязненных городах.

Сингапурская компания рассказала, что наушники Zone втягивают воздух внутрь с помощью маленьких компрессоров со скоростью вращения 9750 об/мин. Воздух проходит через двухслойные электростатические фильтры и фильтр K-Carbon, которые удаляют 99 процентов микроскопического мусора, двуокиси азота и двуокиси серы (все они встречаются в городских условиях). Затем наушники использует "забрало", чтобы направлять отфильтрованный воздух к носу и рту.

Dyson Zone

Фильтрация воздуха происходит независимо от основной функции наушников Zone - прослушивание музыки или иных звуковых сигналов. Система шумоподавления устройства использует восемь микрофонов для устранения постороннего шума в 38 дБ в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. В Zone используются 40-мм неодимовые динамики, которые, как говорят разработчики, обеспечивают улучшенную чистоту звука во всем спектре. Они также предположительно использует специально разработанную настройку эквалайзера для оптимизации чистоты звука.

В целом, инновационные компоненты этих наушников делают устройство довольно тяжелым. Zone весит 670 грамм с воздухоочистительным "забралом" и 595 грамм без него. По сравнению с другими наушниками с шумоподавлением, это серьезный вес: Apple AirPods Max весят 385 г, а более доступные, но высоко оцененные Anker Life Q30 весят всего 260 г. И хотя Dyson Zone может работать в течение 50 часов без подзарядки без активации "забрала", включение очистки воздуха (с тремя режимами) сокращает время прослушивания менее чем до четырех часов. Учитывая, что для зарядки устройства требуется три часа, использование наушников Zone может стать раздражающим, не говоря уже о том, что такой "шлем" в стиле киберпанка у многих будет вызывать дискомфорт.

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Dyson говорит, что Zone станут доступны для покупки в марте 2023 года только по предварительному заказу, а уже в апреле появятся во всех магазинах.