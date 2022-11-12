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Видеокарта GALAX RTX 4090 HOF побила 20 мировых рекордов
GALAX GeForce RTX 4090 HOF представляет собой видеокарту с уникальным дизайном, поскольку она имеет два 16-контактных разъема.
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Инсайдеры на этой неделе сообщили, что компания GALAX якобы готовит кастомную модель RTX 4090 самого высокого класса на сегодняшний день. Помимо этого, появилась информация, что видеокарта GALAX RTX 4090 HOF (Hall Of Fame) имеет два 16-контактных разъема, которые обеспечивают мощность 1200 Вт. Это первая видеокарта с такой конфигурацией. Конечно с такой огромной мощностью этот графический процессор должен был побить несколько мировых рекордов и это случилось сегодня. Benchlife сообщил, что среди графических процессоров есть новый чемпион, который побил 20 мировых рекордов.

На сегодняшний день компания GALAX официально не подтвердила существование этой видеокарты, но ожидается, что она очень скоро появится в продаже. На опубликованных фотографиях отчетливо видно, что печатная плата имеет массивную 36-фазную конструкцию VRM. Также присутствует несколько точек измерения напряжения, позволяющих оверклокерам снимать показания в реальном времени. И сегодня можно официально заявить, что флагманская видеокарта RTX 4090 HOF установила следующие рекорды;

Это просто впечатляющие результаты и Nvidia в этом году заслужила звание лучшей видеокарты на планете. На данный момент у RTX 4090 HOF нет конкурентов благодаря двум 16-контактным разъемам для подачи питания. Этот графический процессор может потреблять почти в 2 раза больше энергии, чем обычный RTX 4090. Сообщается, что для охлаждения видеокарты использовался жидкий азот и такое решение позволило оверклокерам разогнать графический процессор до впечатляющей частоты 3,70 ГГц.

RTX 4090 HOF бьет мировой рекорд.

Технические характеристики видеокарты RTX 4090

RTX 4090 оснащена графическим процессором AD102, который не имеет себе равных по производительности. Флагманская видеокарта оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X производства Samsung, работающая на скорости 24 Гбит/с, что обеспечивает эффективную пропускную способность 1152 ГБ/с. Этот мощный графический процессор, оснащенный 16384 ядрами CUDA, содержит в общей сложности 75 миллиардов транзисторов, это более чем в 2,5 раза больше, чем у RTX 3090 Ti. Но за стоимость видеокарты в 1599 долларов, Nvidia получила много критики со стороны игрового сообщества. 

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#видеокарта #rtx 4090 #galax rtx 4090 hof
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