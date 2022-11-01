Игра называется "The Store Is Closed". По сути, это кооперативная игра на выживание, действие которой происходит в мебельном магазине.





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IKEA известна во всем мире как производитель качественной мебели. Помимо этого шведская компания также является производителем доступной еды по всей Европе. Но вчера стало известно, что IKEA подала судебный иск на разработчика игр, который разместил в игре мебельный магазин, который очень похож на фирменный магазин шведской компании.

Юристы IKEA подали в суд на Джейкоба Шоу, начинающего программиста из Англии. Шведская компания утверждают, что игра нарушает права на фирменный товарный знак IKEA , потому что некоторые СМИ проводят сравнения между их официальным брендом и игрой. Шведская фирма дала разработчику Джейкобу Шоу всего десять дней, чтобы «изменить правила игры и удалить все знаки, связанные со знаменитыми магазинами IKEA».

На данный момент игра размещена на платформе Kickstarter для предварительного заказа и называется "The Store Is Closed".

The Store Is Closed — это кооперативная игра на выживание, которая размещена всего неделю на Kickstarter и уже успела собрать чуть более 49 000 долларов. Создана она разработчиком-одиночкой, который описывает игру как «выживалка в бесконечном мебельном магазине».

Первое, что не понравилось шведской компании, так это дизайн магазина с названием «Styr», который оформлен в сине-желтые цвета. По словам юристов этот стиль скопирован у фирменных магазинов IKEA.

Второе это, что противники в игре одеты в рубашки с желтыми полосками, которые также похожи на рабочую форму продавцов в мебельных магазинах.

И третье, это ценники, они также скопированы у известного производителя мебели..

В итоге Джейкоб Шоу сообщил, что не хочет судиться с IKEA и сделает всё, что требует шведская компания и полностью переделает весь мебельный магазин в игре.

Помимо этого, неизвестный информатор сообщил, что маркетологам IKEA не понравился мебельный магазин в игре, который снаружи выглядит нормальным, но когда попадаешь внутрь, то он становится бесконечным лабиринтом из которого нет выхода. Внутри "страшного" магазина находятся безликие сотрудники, которые бродят по проходам, как зомби, охотясь за попавшими в ловушку покупателями, чтобы сообщить им, что магазин закрыт, а затем разрывают их на части.

Также шведская компания сделал официальное заявление:

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