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Xiaomi представила наушники Bone Conduction с подключением по Bluetooth 5.2 и 12 ч автономной работы
Xiaomi выпустила новую пару наушников в Китае. Наушники используют для передачи звука костную проводимость, а не традиционные драйверы. Наушники Xiaomi Bone Conduction имеют уровень водонепроницаемости IP66, а также обеспечивают 12 часов автономной работы.
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Bone Conduction Headphones (наушники с технологией костной проводимости звука)  — это один из новейших аудиопродуктов компании Xiaomi. Как следует из названия, для воспроизведения звука в наушниках используется костная проводимость, а не традиционные драйверы. Теоретически эта технология позволит человеку слушать музыку, не размещая наушники на свои уши или непосредственно в ушные раковины, поэтому они не будут влиять на барабанные перепонки, если пользователь слушает громкую музыку. Кроме того, наушники с костной проводимостью практически не пропускают звук для окружающих людей, как это делают обычные наушники.

По словам Xiaomi, наушники с костной проводимостью весят 28 г и обладают степенью защиты IP66 от проникновения пыли и воды. Кроме того, наушники поддерживают подключение Bluetooth 5.2, а также Qualcomm aptX, aptX Adaptive и SBC. Помимо этого, Xiaomi утверждает, что наушники задержку примерно в 86 мс и должны работать до 12 часов без подзарядки. Кроме того, входящий в комплект порт USB Type-C подзарядит аккумулятор емкостью 165 мАч всего за 10 минут и обеспечит два часа воспроизведения.

Наушники Xiaomi с костной проводимостью уже можно заказать за пределами Китая у сторонних розничных продавцов.


На данный момент Xiaomi выпустила наушники только в Китае, где они продаются по цене 699 юаней (~ 96 долларов). Поэтому они сейчас доступны для заказа на внутреннем рынке Xiaomi и неясно, планирует ли компания выпускать их где-то еще, например в России или Европе. Тем не менее, такие компании, как Giztop, уже предлагают наушники Bone Conduction на своем сайте для всех желающих за пределами Китая. Для справки, Giztop просит 129 долларов за наушники и доставляет их по всему миру. Обратите внимание, что это сторонний ритейлер. Почему Xiaomi сама не хочет продавать наушники по всему миру, пока неизвестно.

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#xiaomi #китай #наушники #bluetooth 5.2 #bone conduction #ip66
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