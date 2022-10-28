Европа и штат Калифорния, США в настоящее время лидируют в поэтапном отказе от двигателей внутреннего сгорания. Сегодня Европарламент согласился прекратить продажи новых легковых автомобилей и грузовиков с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году, включая гибриды.

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После 15-месячных дебатов, которые включали в себя множество переговоров с известными немецкими, французскими и итальянскими автопроизводителями, европейские законодатели согласовали законопроект о запрете продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Запрет на продажу новых автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем вступит в силу в 2035 году, как и недавно принятый в Калифорнии закон, и будет распространяться как на легковые автомобили, так и на коммерческие грузовики.

"Новый европейский мандат звучит как траурный марш для двигателя внутреннего сгорания, который приводил в движение автомобили в течение 150 лет и «отправляет сильный сигнал промышленности и потребителям», потому что Европа переходит к транспорту с нулевым уровнем выбросов", - сказал глава инициативы "Зеленый курс" Тиммерманс.

После четырех часов переговоров поздно вечером в четверг, Европейской комиссии удалось принять сложное решение, которое по сути ставит всех легендарных автопроизводителей "Старого континента" на очень агрессивный путь перемен. Теперь им придется полностью пересмотреть свое портфолио в течение чуть более десяти лет после ожесточенного сопротивления со стороны итальянских производителей спортивных автомобилей, а также французов, которые хотели продолжать продавать гибриды даже после 2035 года.

Почти во всем мире собираются отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

Труднее всего было убедить Германию, в автомобильной промышленности которой работают миллионы людей, но тем не менее, мандат набрал нужное количество голосов и официально принят. Внутренний спор между политическими партиями Германии привел к относительно легкой победе Европейской комиссии, несмотря на огромные проблемы, которые ждут всю Европу.

Несмотря на то, что поэтапный отказ от автомобилей, работающих на бензине или дизеле, будет постепенным, с установленными сроками на каждом этапе, многие утверждают, что сроки слишком амбициозны. Более того, если только Европа пожертвует двигателем внутреннего сгорания к 2035 году, это мало что сделает для снижения общих выбросов от устаревшего вида транспорта, поскольку в странах за пределами ЕС они могут продолжать расти после этой даты.

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Существует также вопрос о создании инфраструктуры для сверхбыстрой зарядки для электромобилей или о том, что делать с миллионами устаревших автомобилей, которые никто не захочет покупать. Некоторые критики также утверждают, что этот шаг может в конечном итоге принести пользу Китаю, который намного опережает всех со своей промышленностью по производству электромобилей и аккумуляторов, и чьи компании уже появляются на европейском рынке.