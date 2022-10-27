Xiaomi представила Redmi Note 12 Pro в Китае по цене от 237 долларов с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. На новом смартфоне установлен процессор MediaTek Dimensity 1080.

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Xiaomi представила Redmi Note 12 Pro, одну из четырех моделей серии Redmi Note 12, которые компания анонсировала сегодня в Китае. Как и ожидалось, Redmi Note 12 Pro будет поставляться с процессором MediaTek Dimensity 1080, аккумулятором емкостью 5000 мАч и 6,67-дюймовым OLED-дисплеем. Хотя Redmi Note 12 Pro на данный момент является эксклюзивом для Китая, инсайдеры заявили, что Xiaomi планирует глобальный выпуск серии Redmi Note 12 в начале 2023 года.

Как и другие модели серии Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro оснащен дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, имеет оперативную память LPDDR4x и флэш-память UFS 2.2. К сожалению, Xiaomi решила выпустить серию Redmi Note 12 с операционной системой Android 12, фактически ограничив серию поддержкой программного обеспечения до Android 14 в течение одного года. Исходя из графика выхода устройств за прошлые годы, Redmi Note 12 Pro может дебютировать на мировом рынке в начале следующего года.

Redmi Note 12 Pro поставляется вместе с тремя другими моделями серии Redmi Note 12.

Теперь известно, что Redmi Note 12 Pro использует 50 МП объектив Sony IMX766 в качестве основной камеры, который Xiaomi дополнила оптической стабилизацией изображения (OIS). Кроме того, устройство оснащено сверхширокоугольной камерой на 8 МП с углом обзора 119°, макрообъективом на 2 МП и фронтальной камерой на 16 МП, способной снимать видео с разрешением 1080p. Для справки: Redmi Note 12 Pro имеет размеры 162,9 x 76 x 7,9 мм и вес 187 г.

На старте продаж Xiaomi предложила Redmi Note 12 Pro в четырех цветах и четырех конфигурациях памяти. Самый дешевый вариант начинается от 237 долларов с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Смартфоны доступны в следующих цветовых вариантах: Midnight Dark, Mirror Porcelain White, Shallow Dream Star и Time Blue.

Согласно веб-сайту Xiaomi, Redmi Note 12 Pro выставила следующие цены в зависимости от выбранной конфигурации памяти:

6 ГБ оперативной памяти / 128 ГБ встроенной памяти: 237 долларов

8 ГБ оперативной памяти / 128 ГБ встроенной памяти: 251 доллар

8 ГБ оперативной памяти / 256 ГБ встроенной памяти: 279 долларов

12 ГБ оперативной памяти / 256 ГБ встроенной памяти: 307 долларов

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