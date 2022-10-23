McAfee обнаружил, что эти приложения загружают вредоносный код после их открытия и открывают веб-страницы, не предупреждая пользователя.

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Сообщается, что компания Google удалила 16 приложений из магазина приложений Google Play, которые приводили к более быстрой разрядке батареи и увеличению интернет-трафика на устройствах пользователей. Согласно отчету, приложения, которые были идентифицированы антивирусной компанией, предположительно занимались мошенничеством с помощью рекламы. Они открывали веб-страницы в фоновом режиме и запускали рекламу, маскируясь под реального пользователя. По данным антивирусной компании, приложения были установлены в общей сложности 20 миллионов раз, прежде чем их удалили из Play Store.

Согласно опубликованной информации на Ars Technica, Google удалила из Play Store 16 приложений, которые были обнаружены антивирусной компанией McAfee. Приложения, которые ранее были доступны для загрузки на смартфоны и планшеты Android, распространялись как служебные приложения, позволяющие пользователям сканировать QR-коды, включать вспышку устройства в качестве фонарика или конвертировать различные данные.





В список удаленных приложений входят «служебные» приложения, такие как BusanBus, Joycode, Converter Currency, High Speed Camera, Smart Task Manager, Flashlight+, K-Dictionary, Quick Note, EzDica, Instagram Profile Downloader и Ez Notes.

McAfee обнаружил, что эти приложения будут загружать вредоносный код после их открытия и получать уведомления для открытия веб-страниц, не предупреждая пользователя, не нажимая на ссылки и рекламные объявления. Эта деятельность искусственно повышает просмотры некоторой рекламы, что является формой мошенничества.

Антивирусная компания сообщила, что удаленные приложения поставлялись с рекламным кодом под названием «com.liveposting» и «com.click.cas», а также с "библиотеками", которые позволяли им нажимать на ссылки и рекламные объявления. Это может произойти без ведома пользователя и привести к дополнительной разрядке аккумулятора и увеличению использования интернет-трафика.

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В последствии Google сообщила Ars Technica, что все приложения были удалены из Google Play и что Play Protect блокирует эти приложения на устройствах пользователей. Однако отчет McAfee о том, что приложения могут загружать дополнительный код после установки, предполагает, что им удалось обойти защиту Google в Play Store.