Самая дешевая модель электромобиля, которую Tesla в настоящее время разрабатывает, будет производиться серийно в объемах, которые превзойдут «все другие автомобили Tesla вместе взятые», сообщил Илон Маск во время квартального отчета о прибылях и убытках. Он будет построен на новой платформе, которая стоит вдвое меньше, чем Model 3/Y и уже находится в разработке.

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Tesla наконец-то приступила к разработке электромобиля стоимостью менее 30 000 долларов. Илон Маск давно пообещал автомобиль за 25 000 долларов, но затем пришла инфляция и проблемы с цепочкой поставок.

Самая дешевая Tesla будет построена на новой платформе, об этом сообщил Илон Маск во время последнего отчета о прибылях и убытках. Новый электромобиль будет занимать половину производственных затрат на Model 3. Поскольку Model 3 в настоящее время является самой дешевой Tesla, Model 2 или как бы она ни называлась, должна стоить в диапазоне от 25 000 до 30 000 долларов, чтобы заинтересовала новых клиентов на автомобильном рынке.

«Очевидно, что мы собираемся применить накопленный опыт от моделей S, X, 3, Y, Cybertruck и Semi, чтобы создать новую модель», — намекнул Илон Маск и добавил, что Tesla ставит перед собой цель "2 к 1", это значит, что она будет пытаться вдвое сократить затраты на новую платформу для производства автомобиля. Предполагаемая Model 2 «будет меньше и дешевле», предупредил генеральный директор Tesla, но станет самым массовым транспортным средством среди электромобилей и вероятно превзойдет «все остальные автомобили Tesla вместе взятые».





Эти обещания совпадают с утверждениями Мартина Виеча, главы отдела по связям Tesla. По его словам, главными целями компании на следующие 5 лет являются стабильные поставки аккумуляторов, которые по его мнению уже достигнуты и снижение производственных затрат за счет переноса львиной доли производства на более эффективные гигафабрики в Техасе или Берлине.

Однако на этот раз у Tesla будут серьезные конкуренты на пути к массовому внедрению электромобилей и это не только VW. Бывший член правления Tesla Стив Уэстли сказал в интервью CNBC, что основным конкурентом Tesla теперь является BYD (китайская компания), которая вероятно закончит год с выпуском миллиона электромобилей и уже имеет на рынке седан Seal стоимостью 30 000 долларов с характеристиками, которые превосходят характеристики Model 3.

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Помимо этого, китайский гигант по производству электромобилей NIO также приступил к разработке суббренда для более дешевых электромобилей стоимостью менее 25 000 долларов. Honda также стремится иметь несколько моделей электромобилей стоимостью менее 30 000 долларов в течение следующих 5 лет, поэтому Tesla должна будет поторопиться со своим возможным графиком разработки и запуска Model 2 к 2027 году. Авторынок может оказаться совершенно другим к тому времени, когда появится более дешевый электромобиль Tesla.