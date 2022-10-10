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Телескоп Хаббл сделал изображение двух галактик, которые вот-вот столкнутся
Межгалактическое столкновение.
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Мы все знаем, что телескоп Джеймса Уэбба делает важные научные открытия, такие как новые экзопланеты и галактики, но все забыли про космический телескоп Хаббл и его огромное влияние на развитие науки.

И вот недавно телескоп Хаббл напомнил о себе и сделал очередное важное открытие. Космическая обсерватория запечатлела как взаимодействуют две галактики в глубоком космосе на фоне далеких звезд и галактик.

На этой фотографии, которую отправил космический телескоп Хаббл, изображены две далекие галактики, которые уже начали взаимодействовать между собой. Эти галактики известны под кодовым названием Arp-Madore 608-333. По данным НАСА, хотя они и кажутся на фотографии спокойными и незатронутыми, но эти двое стремительно приближаются друг к другу посредством взаимного гравитационного притяжения, которое расстраивает и деформирует обе галактики.

Изображение было получено модифицированной камерой космического телескопа Хаббла, которая показывает эфирный свет от далеких звезд и галактик на заднем плане.

Согласно заявлению НАСА, "танцующие галактики" Arp-Madore 608-333 являются результатом работы по составлению списка первостепенных целей для Хаббла, наземных телескопов и космического телескопа Джеймса Уэбба, которые предстоит детально изучить в будущем.

Полученное изображение «Arp-Madore 608-333» было сделано с помощью программы Snapshot (моментальные снимки).

Что делает программа Snapshot?

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Примерно от 2 до 3 процентов информации всегда теряется, потому что телескоп Хаббл должен поворачиваться, чтобы нацелиться на новые цели. Программа Snapshot позволяет делать снимки используя эти короткие интервалы, чтобы не терялось драгоценное время.

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#телескоп хаббл #галактики #межгалактическое столкновение
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