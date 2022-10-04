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В этом году стало известно, что Dell уже несколько лет разрабатывает следующее поколение DDR-памяти под названием Compression Attached Memory Module (CAMM) для замены SODIMM на ноутбуках. В первоначальных отчетах утверждалось, что это проприетарное программное обеспечение, которое Dell хотела предложить потребителям и OEM-производителям за лицензионные отчисления, но это еще не все. Dell прислала известным обозревателям свой первый коммерческий продукт, оснащенный памятью CAMM, – Precision 7670, – а также разъяснила свои планы в отношении CAMM и причины по которым она в первую очередь разработала эту технологию.

Что не так с SODIMM?

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На данный момент стандарту SODIMM уже более двух десятилетий и эта технология считается устаревшей. В частности, скорость оперативной памяти выше 6400 МТ/с невозможна в соответствии с текущим стандартом. Этот "потолок" становится проблемой для ноутбуков высокого класса и рабочих станций, в то время как большинство ноутбуков потребительского уровня еще не достигли этого предела. Естественно, в ближайшие годы все больше ноутбуков достигнет "потолка" с появлением новых процессоров и DDR5.

Стоит отметить, что в CAMM используются те же микросхемы DRAM, что и в модулях SODIMM, но с другим интерфейсом для печатной платы. Таким образом, именно этот интерфейс делает CAMM особенным и лежит в основе патентов Dell.

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Каковы основные преимущества CAMM?

CAMM был разработан специально для преодоления вышеупомянутых ограничений производительности SODIMM при одновременном уменьшении высоты разъема и следов маршрутизации на печатной плате, что в конечном итоге позволит использовать ноутбуки с более быстрой оперативной памятью и более тонкими профилями. Уменьшение высоты разъема имеет очевидные последствия, когда речь идет о размере и охлаждении, но уменьшенная площадь на печатной плате под модулем CAMM также экономит ценное пространство для других компонентов материнской платы. Например, можно втиснуть модуль WLAN M.2 1216 между модулем CAMM и печатной платой, тогда как в настоящее время это невозможно с SODIMM.

CAMM также можно уменьшить от четырехканального до двухканального или одноканального, если это необходимо для достижения различных целей по цене. Также планируется поддержка ECC.

SODIMM занимает всё пространство на печатной плате, поэтому никакие другие компоненты материнской платы не могут использовать пространство под слотами SODIMM. А вот CAMM занимает гораздо меньше места на печатной плате, что освобождает место для других компонентов материнской платы.

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Насколько велики модули CAMM?

Вот тут-то все и становится сложнее. В отличие от модулей SODIMM, модули CAMM будут различаться по размеру в зависимости от объема оперативной памяти. Например, два модуля SODIMM на 16 ГБ имеют тот же размер, что и два модуля SODIMM на 8 ГБ, но один модуль CAMM на 32 ГБ может быть длиннее или шире, чем один модуль CAMM на 16 ГБ. Для справки: размер модуля на 128 ГБ в устройстве Precision составляет примерно 9,8 x 6,8 см. Что касается других модулей ОЗУ, Dell говорит, что их конкретные размеры еще не определены, поскольку стандарты проектирования CAMM все еще находятся в стадии разработки.

Передняя сторона модуля CAMM на 128 ГБ





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Задняя сторона модуля CAMM на 128 ГБ. При необходимости можно добавить дополнительные микросхемы DRAM сзади.

Не будет ли разница в размерах между модулями CAMM проблемой для обновлении?

Они будут. Хотя CAMM ниже по высоте, но планка будет больше по длине и ширине по сравнению с SODIMM в зависимости от емкости. Поэтому может оказаться невозможным обновить ноутбук CAMM с 16 ГБ до 32 ГБ или 64 ГБ, если на материнской плате недостаточно места для поддержки физически более крупных модулей CAMM. Сколько свободного места доступно для обновления, вероятно, будет зависеть от производителя ноутбука. На самом деле OEM-производителям, скорее всего, придется перепроектировать все материнские платы в соответствии с новым стандартом CAMM, поскольку текущие конструкции оптимизированы для SODIMM; вы не можете просто заменить SODIMM на CAMM, как например, при ежегодном обновлении ЦП.

Модуль CAMM 128 ГБ (слева) и модуль SODIMM DDR4 16 ГБ (справа)





Длина модуля CAMM емкостью 128 ГБ в 3 раза больше длины модуля SODIMM, что неизбежно повлияет на дизайн материнских плат в будущем.





Будет ли сильно нагреваться CAMM?

Многие модули DIMM для настольных ПК уже имеют распределители тепла, и Dell говорит, что в ближайшем будущем это будет вероятным сценарием для оперативной памяти ноутбука, особенно для CAMM. В предоставленном устройстве Precision 7670, не требуется распределитель тепла, но это может измениться в будущих моделях, когда станут доступны более быстрые модули CAMM.

Как обновить модули CAMM на ноутбуке?

Модули SODIMM крепятся к печатной плате с помощью зажимов на обоих концах, а модули CAMM крепятся шестью винтами Philips. Контакты модуля CAMM соприкасаются с серебристой планкой между печатной платой и CAMM, как показано на изображениях ниже. Dell говорит, что на каждой материнской плате будет только одно подключение модуля CAMM, тогда как ноутбуки, использующие SODIMM, могут иметь до четырех. Это создаст проблему для конечных пользователей, поскольку при обновлении исходный модуль CAMM придется полностью удалить. Например, ноутбук с двумя слотами SODIMM и одним модулем ОЗУ на 8 ГБ можно увеличить до 16 ГБ, просто добавив второй модуль на 8 ГБ. Однако на ноутбуке CAMM исходный модуль CAMM объемом 8 ГБ необходимо полностью заменить модулем CAMM объемом 16 ГБ.

Как установлен модуль CAMM на устройстве Precision 7670





Модуль CAMM удален, чтобы можно было увидеть серебристую планку между CAMM и печатной платой.





Серебристая планка снимается для обслуживания.





Модуль CAMM расположен немного выше печатной платы.

Сколько будут стоить модули CAMM?

Новые технологии почти всегда имеют более высокие начальные затраты, чем предыдущий стандарт, который они заменяют. Например, твердотельные накопители M.2 PCIe были намного дороже, чем 2,5-дюймовые твердотельные накопители SATA при запуске, прежде чем цены выровнялись. С учетом сказанного, Dell говорит, что модули CAMM на данный момент стоят на 1 доллар дороже за ГБ, чем стандартные модули SODIMM.

Будет ли адаптер CAMM-SODIMM?

Dell планирует сделать доступными адаптеры CAMM-SODIMM, по крайней мере на начальном этапе для пользователей Precision, которые еще не готовы перейти на CAMM. Конечно у адаптеров будут те же ограничения производительности, что и у SODIMM.

Итоги

CAMM напрямую устраняет три основных недостатка SODIMM: толстый профиль, большую площадь печатной платы и ограниченную производительность. Тем не менее, он также имеет три заметных недостатка: разные физические размеры, о которых следует помнить при обновлении, как правило, большие размеры длины и ширины по сравнению с одним модулем SODIMM и более дорогостоящие обновления, поскольку на ноутбук устанавливается только один модуль CAMM. Модуль CAMM становится менее привлекательным для более дешевых ноутбуков, где производительность оперативной памяти не так важна. В этом случае производитель ноутбуков может решить, что SODIMM будет достаточно хорош для целевой аудитории, тем более что его производство все еще дешевле. Если CAMM будет распространяться, он скорее всего займет верхнюю часть рынка ноутбуков среднего и высокого класса, оставив бюджетный диапазон для SODIMM или даже припаянных LPDDR. Будущее CAMM будет зависеть от того, решат ли JEDEC и другие OEM-производители стандартизировать технологию. Если это так, то CAMM может стать таким же вездесущим, как твердотельные накопители M.2 и Dell получит прибыль от своих патентов CAMM. Если нет, то есть шанс, что технология будет "запрятана под ковер", как Dell DGFF. Однако у Dell есть по крайней мере один член в комитете по стандартам JEDEC, а также поддержка Intel в продолжающейся разработке CAMM. Пока все выглядит хорошо для них, но скорее всего пройдет несколько лет, прежде чем что-то осуществится. До тех пор Dell продолжит развертывание CAMM на нескольких избранных собственных ноутбуках, таких как текущий Precision 7670, чтобы доказать его преимущества.