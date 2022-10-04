Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор нового формата оперативной памяти Dell CAMM DDR5

Плюсы и минусы CAMM. Технология в которую Dell вложила годы работы, чтобы заменить SODIMM. Если все пойдет хорошо, будущие ноутбуки полностью откажутся от SODIMM, подобно тому, как M.2 эффективно заменили 2,5-дюймовые SATA.
[ ] для раздела Блоги
+
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

В этом году стало известно, что Dell уже несколько лет разрабатывает следующее поколение DDR-памяти под названием Compression Attached Memory Module (CAMM) для замены SODIMM на ноутбуках. В первоначальных отчетах утверждалось, что это проприетарное программное обеспечение, которое Dell хотела предложить потребителям и OEM-производителям за лицензионные отчисления, но это еще не все. Dell прислала известным обозревателям свой первый коммерческий продукт, оснащенный памятью CAMM, – Precision 7670, – а также разъяснила свои планы в отношении CAMM и причины по которым она в первую очередь разработала эту технологию.

Что не так с SODIMM?

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На данный момент стандарту SODIMM уже более двух десятилетий и эта технология считается устаревшей. В частности, скорость оперативной памяти выше 6400 МТ/с невозможна в соответствии с текущим стандартом. Этот "потолок" становится проблемой для ноутбуков высокого класса и рабочих станций, в то время как большинство ноутбуков потребительского уровня еще не достигли этого предела. Естественно, в ближайшие годы все больше ноутбуков достигнет "потолка" с появлением новых процессоров и DDR5. 

Стоит отметить, что в CAMM используются те же микросхемы DRAM, что и в модулях SODIMM, но с другим интерфейсом для печатной платы. Таким образом, именно этот интерфейс делает CAMM особенным и лежит в основе патентов Dell. 

реклама

Каковы основные преимущества CAMM?

CAMM был разработан специально для преодоления вышеупомянутых ограничений производительности SODIMM при одновременном уменьшении высоты разъема и следов маршрутизации на печатной плате, что в конечном итоге позволит использовать ноутбуки с более быстрой оперативной памятью и более тонкими профилями. Уменьшение высоты разъема имеет очевидные последствия, когда речь идет о размере и охлаждении, но уменьшенная площадь на печатной плате под модулем CAMM также экономит ценное пространство для других компонентов материнской платы. Например, можно втиснуть модуль WLAN M.2 1216 между модулем CAMM и печатной платой, тогда как в настоящее время это невозможно с SODIMM.

CAMM также можно уменьшить от четырехканального до двухканального или одноканального, если это необходимо для достижения различных целей по цене. Также планируется поддержка ECC.

SODIMM занимает всё пространство на печатной плате, поэтому никакие другие компоненты материнской платы не могут использовать пространство под слотами SODIMM. А вот CAMM занимает гораздо меньше места на печатной плате, что освобождает место для других компонентов материнской платы.

реклама

Насколько велики модули CAMM?

Вот тут-то все и становится сложнее. В отличие от модулей SODIMM, модули CAMM будут различаться по размеру в зависимости от объема оперативной памяти. Например, два модуля SODIMM на 16 ГБ имеют тот же размер, что и два модуля SODIMM на 8 ГБ, но один модуль CAMM на 32 ГБ может быть длиннее или шире, чем один модуль CAMM на 16 ГБ. Для справки: размер модуля на 128 ГБ в устройстве Precision составляет примерно 9,8 x 6,8 см. Что касается других модулей ОЗУ, Dell говорит, что их конкретные размеры еще не определены, поскольку стандарты проектирования CAMM все еще находятся в стадии разработки.

Передняя сторона модуля CAMM на 128 ГБ


реклама

Задняя сторона модуля CAMM на 128 ГБ. При необходимости можно добавить дополнительные микросхемы DRAM сзади.

Не будет ли разница в размерах между модулями CAMM проблемой для обновлении?

Они будут. Хотя CAMM ниже по высоте, но планка будет больше по длине и ширине по сравнению с SODIMM в зависимости от емкости. Поэтому может оказаться невозможным обновить ноутбук CAMM с 16 ГБ до 32 ГБ или 64 ГБ, если на материнской плате недостаточно места для поддержки физически более крупных модулей CAMM. Сколько свободного места доступно для обновления, вероятно, будет зависеть от производителя ноутбука. На самом деле OEM-производителям, скорее всего, придется перепроектировать все материнские платы в соответствии с новым стандартом CAMM, поскольку текущие конструкции оптимизированы для SODIMM; вы не можете просто заменить SODIMM на CAMM, как например, при ежегодном обновлении ЦП.

Модуль CAMM 128 ГБ (слева) и модуль SODIMM DDR4 16 ГБ (справа)


Длина модуля CAMM емкостью 128 ГБ в 3 раза больше длины модуля SODIMM, что неизбежно повлияет на дизайн материнских плат в будущем.


Будет ли сильно нагреваться CAMM?

Многие модули DIMM для настольных ПК уже имеют распределители тепла, и Dell говорит, что в ближайшем будущем это будет вероятным сценарием для оперативной памяти ноутбука, особенно для CAMM. В предоставленном устройстве Precision 7670, не требуется распределитель тепла, но это может измениться в будущих моделях, когда станут доступны более быстрые модули CAMM.

Как обновить модули CAMM на ноутбуке?

Модули SODIMM крепятся к печатной плате с помощью зажимов на обоих концах, а модули CAMM крепятся шестью винтами Philips. Контакты модуля CAMM соприкасаются с серебристой планкой между печатной платой и CAMM, как показано на изображениях ниже. Dell говорит, что на каждой материнской плате будет только одно подключение модуля CAMM, тогда как ноутбуки, использующие SODIMM, могут иметь до четырех. Это создаст проблему для конечных пользователей, поскольку при обновлении исходный модуль CAMM придется полностью удалить. Например, ноутбук с двумя слотами SODIMM и одним модулем ОЗУ на 8 ГБ можно увеличить до 16 ГБ, просто добавив второй модуль на 8 ГБ. Однако на ноутбуке CAMM исходный модуль CAMM объемом 8 ГБ необходимо полностью заменить модулем CAMM объемом 16 ГБ.

Как установлен модуль CAMM на устройстве Precision 7670


Модуль CAMM удален, чтобы можно было увидеть серебристую планку между CAMM и печатной платой.


Серебристая планка снимается для обслуживания.


Модуль CAMM расположен немного выше печатной платы.

Сколько будут стоить модули CAMM?

Новые технологии почти всегда имеют более высокие начальные затраты, чем предыдущий стандарт, который они заменяют. Например, твердотельные накопители M.2 PCIe были намного дороже, чем 2,5-дюймовые твердотельные накопители SATA при запуске, прежде чем цены выровнялись. С учетом сказанного, Dell говорит, что модули CAMM на данный момент стоят на 1 доллар дороже за ГБ, чем стандартные модули SODIMM.

Будет ли адаптер CAMM-SODIMM?

Dell планирует сделать доступными адаптеры CAMM-SODIMM, по крайней мере на начальном этапе для пользователей Precision, которые еще не готовы перейти на CAMM. Конечно у адаптеров будут те же ограничения производительности, что и у SODIMM.

Итоги

CAMM напрямую устраняет три основных недостатка SODIMM: толстый профиль, большую площадь печатной платы и ограниченную производительность. Тем не менее, он также имеет три заметных недостатка: разные физические размеры, о которых следует помнить при обновлении, как правило, большие размеры длины и ширины по сравнению с одним модулем SODIMM и более дорогостоящие обновления, поскольку на ноутбук устанавливается только один модуль CAMM. Модуль CAMM становится менее привлекательным для более дешевых ноутбуков, где производительность оперативной памяти не так важна. В этом случае производитель ноутбуков может решить, что SODIMM будет достаточно хорош для целевой аудитории, тем более что его производство все еще дешевле. Если CAMM будет распространяться, он скорее всего займет верхнюю часть рынка ноутбуков среднего и высокого класса, оставив бюджетный диапазон для SODIMM или даже припаянных LPDDR. Будущее CAMM будет зависеть от того, решат ли JEDEC и другие OEM-производители стандартизировать технологию. Если это так, то CAMM может стать таким же вездесущим, как твердотельные накопители M.2 и Dell получит прибыль от своих патентов CAMM. Если нет, то есть шанс, что технология будет "запрятана под ковер", как Dell DGFF. Однако у Dell есть по крайней мере один член в комитете по стандартам JEDEC, а также поддержка Intel в продолжающейся разработке CAMM. Пока все выглядит хорошо для них, но скорее всего пройдет несколько лет, прежде чем что-то осуществится. До тех пор Dell продолжит развертывание CAMM на нескольких избранных собственных ноутбуках, таких как текущий Precision 7670, чтобы доказать его преимущества.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

dell ddr5 оперативная память sodimm camm
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
5
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
15
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
38
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
23
Главные игры сентября 2022 года
19

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
75
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
9
Почему нефть может стать еще дороже
2
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
12
Учёные: Энтеровирусная инфекция может быть причиной развития сахарного диабета 1 типа
1
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
21
Инженер создал роботизированную руку управляемую растением
4
Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии провалились в продаже – дорогие материнские платы и DDR5
17
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в РФ тают на глазах, а актуальные модели текущего поколения дешевеют
10
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
23
Магазины РФ скинули цены на игровые видеокарты NVIDIA – 5 геймерских моделей со скидками до 16%
6
Cougar представила корпус с открытой рамой для материнских плат формата E-ATX
+
Стоимость и характеристики Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black и GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite
1
RTX 4090 в Geekbench показывает 60-процентный прирост по сравнению с RTX 3090 Ti
2
Опубликована статистика Steam за сентябрь 2022 года – RTX 3000 укрепляют позиции
14
Как купить видеокарту, если денег нет, а играть хочется – 5 GPU от 5800р на любой кошелёк
6
Неизвестный хакер взломал PlayStation 5 – приставка продержалась 2 года, а эксплойт уже на Github
1
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
212
Астрофизики обнаружили новые доказательства существования воды в ледяных озерах Марса
+
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
17

Популярные статьи

Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
55
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
31
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
12
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
40
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
55
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
22
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
20
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
32
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
6

Сейчас обсуждают

Вежливый__МARS
18:57
кроме булавы помочь больше нечем получется. кончилась ужо "вторая армия мира" и бежит аж лапти слетают. но иногда у них есть время на кое что другое и умерли они в один день. романтика.
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
usr721
18:52
А вода уже стала бесшумной и полностью безопасной?
Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
Zorro
18:52
Про булаву имел виду да. помощь для всу будет окуенная :-))
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
Борис Sandman
18:51
Перельман из Питера
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
Вежливый__МARS
18:50
вот бы такой видосик на херсонщину. в качестве помощи бегущим оркам.
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
майнинг не выгоден
18:50
залистили монету на нормальной бирже и сразу укатали в дно. цена на нее держалась, т.к. продать её можно было только на помойке, где каждая пятая транзакция могла зависнуть в никуда.
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
Борис Sandman
18:49
У меня облачно без просвета. Никаких тарелок. С супом только на столе
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
Антон Васильев
18:49
очень сомневаюсь, что в военных разработках стоят GPS модули, они не помехозащищённые, даже мощного РЭБ не нужно простой помехи хватит, чтоб GPS перестал работать
В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
Борис Sandman
18:48
Откуда наступают?
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
Вежливый__МARS
18:47
ебaть ты тупой дaлбаеб. вот чей думаешь лиман? В Чечне скончался мужчина участницы протестов против мобилизации. Перед этим его заставили избить жену, а сына отправили на войну, - правозащитники
Илон Маск назвал Крым российским и призвал к миру – что ответили украинские элиты главе Tesla
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем