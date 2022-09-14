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Вьетнамский ритейлер принимает предварительные заказы на RTX 4090 по цене в более 2000 долларов
Несмотря на то, что у нас было много утечек информации о технических характеристиках оборудования и производительности графических процессоров серии RTX 40, информация о цене будущих плат Nvidia Lovelace скудна. Теперь у нас есть первый взгляд на предполагаемые цены предварительного заказа на RTX 4090, взимаемые вьетнамским ритейлером.
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Nvidia собирается провести специальную трансляцию «GeForce Beyond» на мероприятии GTC 2022, которое состоится 20 сентября. Ожидается, что на мероприятии компания расскажет про архитектуру следующего поколения Ada Lovelace, а также анонсирует серию RTX 40. Вчера появились сообщения, что RTX 4090 предположительно выйдет через месяц после анонса на GTC (в октябре), а затем в ноябре модели RTX 4080 и RTX 4070. Теперь же появилась некоторая информация о возможных ценах на RTX 4090, которую предоставил инсайдер I_Leak_VN.

Согласно утечке информации, вьетнамский ритейлер AZPC в настоящее время принимает предварительные заказы на флагманскую видеокарту RTX 4090 по абсурдной цене. Сообщается, что ритейлер просит за новую видеокарту сумму, эквивалентную 2100 долларам за базовую RTX 4090 и 2520 долларов за «Премиум-версию». Ритейлер также пояснил, что производительность платы в настоящее время неизвестна, а количество видеокарт ограничено.

Стоит отметить, что ритейлер ранее выставил такую же цену на предварительные заказы RTX 3090, согласно I_Leak_VN. Но как мы теперь знаем, рекомендованная производителем розничная цена RTX 3090 намного ниже 2100 долларов. Другими словами, не стоит ожидать, что эти цены будут отражать официальную рекомендованную производителем розничную цену и окончательная цена RTX 4090 вероятно будет намного ближе к ее предшественнику.

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Ранее сообщалось, что RTX 4090 содержит до 16 384 ядер CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X и TDP до 600 Вт. Видеокарта будет почти в два раза быстрее, чем RTX 3090. Тем не менее, эти цифры не являются официальными, поэтому не удивительно, если окончательная конфигурация будет отличаться от инсайдерских сообщений.

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#nvidia #видеокарта #rtx 4090 #nvidia lovelace
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