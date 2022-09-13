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Sony Xperia 1 IV Gaming Edition имеет 16 ГБ ОЗУ и аксессуар Xperia Stream для охлаждения и стриминга
Смартфон поставляется в комплекте со стриминговым аксессуаром Sony Xperia Stream, который охлаждает телефон во время игры.
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Sony Xperia 1 IV — телефон премиум-класса с OLED-дисплеем на 6,5 дюймов и разрешением 3840 x 1644 пикселей. Максимальная частота обновления на новом смартфоне составляет 120 Гц, а частота дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Также Sony Xperia оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и 512 ГБ памяти.

Когда Sony выпустила стандартную версию телефона в начале этого года, он поставлялся с 12 Гигабайтами ОЗУ. Но теперь появилась новая модель Sony Xperia 1 IV Gaming Edition с 16 Гигабайтами ОЗУ. Он также поставляется в комплекте с аксессуаром Sony Xperia Stream, который охлаждает телефон во время игры, а также добавляет порты, которые могут помочь с потоковой передачей игр или другими действиями.

Дополнительная оперативная память может пригодиться, если вы не только играете в требовательные игры, но и транслируете их через Интернет в режиме реального времени. Но стриминговый аксессуар Xperia Stream может быть еще более полезным.

Это потому, что этот аксессуар, который крепится к задней части телефона и подключается к его порту USB-C, добавляет пять вещей:

  • Охлаждающий вентилятор
  • Разъем HDMI
  • Ethernet-разъем
  • 3,5-мм аудиопорт
  • Порт USB-C

Порт USB-C позволяет заряжать телефон или добавлять другие аксессуары. Это фактически означает, что вы не потеряете порт при использовании нового аксессуара.

Разъем HDMI позволяет отображать видео на внешнем дисплее или телевизоре. Он поддерживает вывод 1080p с частотой до 120 Гц. Разъем Ethernet может обеспечить стабильное надежное подключение к Интернету с малой задержкой, если вы имеете дело с нестабильной беспроводной связью.

А зачем нужен ещё один аудиоразъем? Это связано с тем, что Xperia Stream — это аксессуар с клипсой, которая закрывает 3,5-мм аудиоразъем телефона.

Sony еще не объявила глобальные цены на Xperia 1 IV Gaming Edition и стриминговый аксессуар Xperia Stream, но они будут продаваться по цене около 1225 долларов и 160 долларов в Японии.

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