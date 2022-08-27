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Исследования показали, что терапия псилоцибином снижает употребление алкоголя на 83%

Эта терапия может помочь 14,5 миллионам человек в Соединенных Штатах с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
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Первые исследования показали, что псилоцибиновая терапия для лечения алкогольной зависимости, дала поразительные результаты.

В исследовании, опубликованном в среду в журнале JAMA Psychiatry, рассказывается, как исследователи из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете определили, что псилоцибин — одно из психоактивных соединений в галлюциногенных грибах — в сочетании с психотерапией может снизить употребление алкоголя у людей с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, на целых 83 процента

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Эта терапия может помочь 14,5 миллионам человек в Соединенных Штатах с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Исследование является результатом десятилетней работы с псилоцидином. Псилоцибин — это препарат, который в настоящее время запрещен в большинстве штатов, а также на федеральном уровне — в качестве средства для лечения всего, от депрессии до расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

«Современное состояние дел с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя и их лечением, остаются очень сложными» , — заявил на пресс-конференции в среду утром Чарльз Мармар, заведующий кафедрой психиатрии Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете. «Существует острая потребность в новых лекарствах от употребления алкоголя, от зависимости в целом и в более широком смысле для всей области психиатрии».

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Предыстория.

Алкоголь — один из наиболее часто употребляемых наркотиков в мире. Чрезмерное употребление алкоголя является причиной более 140 000 смертей в год в Соединенных Штатах и сокращает жизнь алкоголиков в среднем на 26 лет.

«Существует ряд лекарств и психотерапия, которые могут быть полезны [при алкогольном расстройстве], но их эффекты, как правило невелики и они не работают для многих пациентов», — сказал на пресс-конференции Майкл Богеншутц, директор Центра психоделической медицины в Лангоне при Нью-Йоркском университете. «Многие люди с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, не заинтересованы в доступных методах лечения и только один человек из 60 человек с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, получает лечение от него».

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Псилоцибин уже давно показал себя многообещающим средством для лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя, отчасти потому, что считается, что он помогает восстановить специфический рецептор нейротрансмиттера в мозге. Повреждение, которое может произойти при чрезмерном употреблении алкоголя, ухудшает контроль импульсов и может усилить тягу к алкоголю.

В то время как нейрохимические реакции, которые происходят, когда кто-то принимает псилоцибин, могут играть важную роль в его использовании в качестве лечения расстройства, связанного с употреблением алкоголя, в сочетании с психотерапией эффекты могут быть еще более глубокими.

Чрезмерное употребление алкоголя является причиной более 140 000 смертей в год в Соединенных Штатах и сокращает жизнь алкоголиков в среднем на 26 лет.

До сих пор исследователи не могли проверить эту гипотезу в рандомизированных плацебо-контролируемых условиях, которые являются золотым стандартом научных исследований.

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ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ — 93 мужчины и женщины с алкогольной зависимостью были разделены на две группы. Обе группы получали психотерапию, но одна группа получила две дозы псилоцибина, а группа плацебо получила две дозы антигистаминного препарата. Антигистаминный препарат дифенгидрамин в высоких дозах оказывает умеренное психоактивное действие.

На пресс-конференции Богеншутц объяснил причину этого решения.

«Идея заключалась в том, чтобы использовать что-то в качестве контрольного условия, которое имело бы достаточный эффект, чтобы, по крайней мере, создать некоторую неопределенность в отношении того, что, по мнению людей, они получили», — сказал он, отметив, что в двойном слепом исследовании ни один участник не должен знать, в какой группе он был.

«В этом случае нам не очень удалось сохранить анонимность, после того, как люди получили лекарство, то есть большинство людей смогли угадать, какое лекарство они получили», — сказал Богеншутц. «Люди начали понимать какое именно лекарство оказывает очень активное и ощутимое психологическое воздействие».

Участники оценивались с момента начала лечения и в течение восьми месяцев после завершения лечения.

ЧТО ОНИ ОБНАРУЖИЛИ: в обеих группах наблюдалось резкое снижение уровня употребления алкоголя, но в группе, принимавшей псилоцибин, это было особенно заметно. Те, кто получил психоделическое лечение, уменьшили употребление алкоголя на 83 процента по сравнению с их привычной жизнью до начала исследования. Группа принимавшая плацебо уменьшила употребление алкоголя на 51 процент.

48 процентов участников, получавших псилоцибин, смогли полностью воздержаться от алкоголя в течение восьми месяцев после первой дозы; в группе плацебо, 24 процента участников полностью воздержались от алкоголя после лечения.

Джон Костас, один из участников группы псилоцибина, считает, что комбинация псилоцибиновой терапии спасла ему жизнь.

«Я пробовал все, но безрезультатно. Кодировку, реабилитацию, стационарное [лечение], амбулаторное [лечение], разные лекарства, приемы у разных специалистов. Мне казалось, что я перепробовал уже все», — сказал он. «Я был в отчаянии; Я боялся психоделиков, я никогда не экспериментировал с ними. Но в то время я был в таком отчаянии, что единственной альтернативой здесь была смерть».

Костас считает, что терапия излечила его от алкоголизма. «Я больше не причисляю себя к алкоголикам, это безумие и я говорю это полностью трезвый».

Помимо исследователей и Костаса, в группе был участник группы плацебо, Пол Мэвис. Ему предложили псилоцибин только по завершении исследования. Несмотря на это, он сказал, что психотерапевтическая часть была неотъемлемой частью сокращения употребления алкоголя еще до того, как он получил лечение псилоцибином.

«Когда я действительно принял дозу псилоцибина, я смог понять, что я уже прошел через всю эту терапию и внес глубокие изменения в свою жизнь, я стал более открытым и общительным. Поэтому я подумал, что возможно позже я стану более восприимчивым к воздействию псилоцибина. В первые дни я был немного заторможенным и много нервничал», — объяснил он.

Изменения, которые он увидел в своей повседневной жизни, уже после психотерапии, укрепили его уверенность в том, что терапия была действительно важной частью лечения.

«Важно, чтобы эта терапия проводилась в правильных руках и с квалифицированными специалистами», — сказал он. «Это были не дилетанты или мошенники; эти два доктора знали, что делают, они были опытны и я не сомневался, что все будет хорошо. Хотя в самом начале было много потенциального беспокойства».

Опытные, этичные терапевты особенно важны, учитывая некоторые проблемы безопасности, которые выявились при подпольной терапии с использованием психоделиков.

Мэвис объяснил, какое глубокое влияние могут оказать псилоцибин в сочетании с работой психотерапевтов.

«Я уверен, что один только псилоцибин не оказал бы серьезное влияние», — сказал он. «Но комбинация [терапии и псилоцибина] оказала действительно огромное влияние».

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВСЕХ НАС? Исследователи заявили, что надеются закрепить этот успех более крупными исследованиями, которые могут повлиять как на общественное мнение, так и на федеральных регуляторов в отношении пользы терапии с помощью псилоцибина.

«Есть план. Сроки не полностью в нашей власти. Но мы планируем запустить более крупное испытание на нескольких площадках с участием более 200 человек», — сказал Богеншутц. «Такие крупные испытания займут два-три года. Еще неизвестно, что именно потребует FDA , но мы видим отличный результат уже сейчас».


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