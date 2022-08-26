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В недавнем интервью Automotive News, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк подтвердил появившиеся слухи: скоро появится электромобиль от Bentley. Поскольку многие другие бренды VW Group уже представили электромобили, казалось, что это только вопрос времени, когда известный производитель присоединится к этому элитному клубу. Если судить по успешным продажам электромобиля Porsche Taycan, то вполне вероятно, что электромобиль Bentley сможет значительно увеличить показатели продаж компании, которые и так находятся на рекордном уровне. Но остается вопрос, смогут ли конструкторы подобрать оптимальную сборку электромобиля с первой попытки?

Акционеры Bentley кажется уверены в перспективах и утверждают, что уникальным преимуществом автомобиля будет его дизайн и показатели ускорения, которые будут достигаться с помощью новых разработок. После периода снижения продаж в начале века, последнее десятилетие было очень благоприятным для Bentley, которому удалось омолодиться и привлечь новую группу состоятельных клиентов. Этот новый электромобиль может дать сильный толчок для компании, чтобы оставаться впереди своих конкурентов.

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На данный момент неизвестно как будет выглядеть новый электромобиль. Единственную подсказку, которую пока дал генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк, заключается в том, что Bentley не будет «пытаться сделать их похожими на существующие электромобили». Это кажется странным замечанием, учитывая, что электромобили теперь выпускаются в большем разнообразии форм и размеров, чем когда-либо, но возможно Bentley просто продолжит эволюцию своего текущего дизайна, а не будет пытаться делать что-то слишком радикальное.

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Пока неясно даже, в каком сегменте будет конкурировать новый электромобиль, поскольку единственным подтверждением, которое дал Холлмарк, это то, что автомобиль будет «не лимузином». В любом случае Bentley больше не производит элитные лимузины, прекратив выпуск модели Mulsanne в 2020 году. Судя по данным о продажах бренда, вполне вероятно, что электромобиль появится в том же сегменте, что и одна из двух их самых продаваемых моделей: Continental GT Coupe или внедорожник Bentayga. Однако ходили неподтвержденные слухи о том, что новый электромобиль будет в совершенно новом сегменте для бренда.

Самый большой намек, который сделали представители Bentley о том как может выглядеть новый электромобиль — это концепт-кар EXP 100 GT, который дебютировал в 2019 году. Он по-прежнему выглядит изящно, как и традиционный Bentley GT, но длиннее, футуристичнее и с уникальным дизайном интегрированной решетки радиатора и фар. Хотя генеральный директор Bentley в то время настаивал на том, что это было видение дизайна на 16 лет вперед, поэтому EXP 100 GT вполне может стать основным источником вдохновения для нового электромобиля, дебют которого состоится всего через три года.

Концепт-кар EXP 100 GT также имел автономный режим вождения, поэтому вполне вероятно, что Bentley применит этот опыт для нового электромобиля.

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Самое большое отличие грядущего электромобиля Bentley от его бензиновых собратьев — это его потрясающие показатели ускорения. Генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк утверждает, что новый электромобиль будет разгоняться до 100 км/ч всего за 1,5 секунды, но если это слишком быстро для водителей, они смогут переключить автомобиль на «более медленный» 2,7-секундный режим. Если эта информация подтвердится, то Bentley станет самым быстро ускоряющимся серийным автомобилем на рынке. Но несмотря на это, Холлмарк говорит, что ускорение не будет главным преимуществом автомобиля.

По его словам, электромобиль будет легко обгонять другие автомобили благодаря огромному крутящему моменту. Полученные данные показывают, что клиенты больше всего наслаждаются тягой своего автомобиля на скорости от 50 до 100 км\час, поэтому основное внимание будет уделено именно этому моменту. Хоть Холлмарк и сообщил о впечатляющем ускорении, маловероятно, что серийный автомобиль будет настолько быстрым. Для справки: гиперкар Rimac Nevera стоимостью 2,4 миллиона долларов может разогнаться до 100 км/ч за 1,85 секунды и в настоящее время это рекорд среди всех автомобилей на рынке. Bentley заявляет о более быстром автомобиле, который будет стоить примерно в десять раз дешевле, иметь меньшую мощность и больший вес. Поэтому заявление генерального директора остается под большим вопросом.

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Одним из самых больших преимуществ электрификации с точки зрения производительности, является потенциал для гораздо больших показателей мощности, чем может достичь эквивалентный бензиновый двигатель. Bentley в полной мере использует это преимущество и Hallmark заявляет, что цель состоит в том, чтобы удвоить их текущую максимальную мощность с новым автомобилем. Он приводит в пример Continental GT Speed, мощность которого в настоящее время составляет около 650 лошадиных сил.

Таким образом, в топовой версии покупатели могут ожидать, что новый электромобиль будет развивать мощность около 1300 лошадиных сил, а возможно и больше. По словам Адриана Холлмарка, проблема с таким увеличением мощности заключается в том, что отдача от вождения уменьшается. Чем больше мощности вложено в роскошный автомобиль, тем меньше вероятность того, что водитель когда-либо захочет использовать всю эту мощность, что делает ее по существу избыточной. Таким образом, кажется, что после того, как этот большой скачок в лошадиных силах будет достигнут с переходом на электроэнергию, Bentley не будет спешить выжимать все соки из своего электромобиля.

На сегодняшнем рынке покупать электромобили значительно дороже, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания, при этом средний электромобиль стоит более чем на 20 000 долларов больше, чем средний бензиновый автомобиль. Электромобиль Bentley будет далек от среднего сегмента рынка и будет очень дорогим. Адриан Холлмарк сообщил, что топовый вариант новой модели будет стоить более 250 000 евро. Это цена, которая примерно эквивалентна Bentayga 2023 года, в топ-сборке со всеми дополнительными опциями.

Более высокая цена на электромобили в первую очередь вызвана их более высокой стоимостью производства, но исследование BloombergNEF показало, что к 2027 году производство электромобилей, вероятно будет дешевле, чем производство автомобилей с бензиновым двигателем. Это может сработать на пользу Bentley: по мере того, как производство электромобилей станет дешевле, бренд выпустит свою первую партию, одновременно устанавливая цены, соответствующие его лучшим автомобилям с бензиновым двигателем. Все это похоже на рецепт большой прибыли, если клиенты будут готовы вложить дополнительные деньги.

Переход на электрификацию — это лишь часть общего плана Bentley по сокращению выбросов углерода, при этом Carbon Trust сертифицирует компанию как углеродно-нейтральную с 2019 года. Чтобы соответствовать этому стандарту, Bentley в настоящее время покупает кредиты на выбросы у других производителей в рамках по обезуглероживанию, но чтобы сохранить свой углеродно-нейтральный статус, компания должна показать, что из года в год последовательно сокращает выбросы.

Появление электромобиля станет большим шагом к достижению этой цели, хотя само по себе, это все еще не идеальное решение. Carbon Trust сообщает, что Bentley не только взяла на себя обязательство выпустить электромобиль в течение следующих трех лет, но и намерена продавать только гибридные автомобили или электромобили к 2026 году. Это дает компании промежуток всего в несколько месяцев между представлением своего первого в мире электромобиля и удалением из ассортимента всех автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Амбициозные сроки, мягко говоря. К 2030 году, как сообщает Carbon Trust, Bentley намерена продавать только электромобили.

Помимо сокращения выбросов выхлопных газов и "озеленению" производственного процесса, Bentley стремится в ближайшие несколько лет внедрить в интерьеры своих автомобилей более широкий ассортимент экологически чистых материалов. Концепт-кар EXP 100 GT показал, как могут выглядеть некоторые из них. С шерстяными коврами из экологически чистых источников и текстильной обивкой, похожей на кожу, которая была сделана из побочного продукта виноделия. Некоторые из этих новых материалов уже дебютировали в серийных автомобилях, но вполне вероятно, что новый электромобиль принесет с собой еще больше экологически чистой внутренней отделки.

Деревянная отделка также по-прежнему будет использоваться в электромобилях, но как и любой другой материал Bentley, она будет производиться из экологически чистых материалов. Возможно так будет лучше для планеты, но в пресс-релизе Bentley подчеркивается, что новые интерьеры будут не менее роскошными, чем у их предшественников. Скорее всего, внимание бренда сосредоточено на том, как сохранить ощущение эксклюзивности и роскоши, используя новую волну экологически чистых материалов.

Есть ещё одна версия будущего электромобиля. В 2017 году сообщалось, что Bentley рассматривает возможность создания внедорожника меньшего размера, который должен быть ниже Bentayga с чисто электрической трансмиссией. В то время Рольф Фреч, член правления Bentley по инженерным вопросам, сказал, что меньший внедорожник представляет собой второй этап плана электрификации Bentley и не появится до 2020 года. Этот новый внедорожник меньшего размера может стать частью плана компании «пять на пять», согласно которому Bentley будет выпускать новый электромобиль каждый год в период с 2025 по 2030 год.

Bentley подтвердила, что все четыре существующие модели, Continental GT, Continental GTC, Bentayga и Flying Spur будут заменены на электрические. Это оставляет дверь открытой для грядущей пятой модели, которая может стать меньшим внедорожником, которым ранее дразнили или более крупным и мощным гранд-турером, который будет располагаться над моделью Continental. Однако похоже, что секретный проект уже потерпел неудачу. По состоянию на июль 2022 года Bentley подтвердила, что ее программа была отложена и хотя ее первый электромобиль все еще должен быть представлен в 2025 году, он не поступит в продажу до 2026 года. Генеральный директор Адриан Холлмарк заявил, что программа отложена всего на несколько месяцев, а не на целый год, но тем не менее это не очень хорошее начало, учитывая, что Bentley стремится полностью обновить свой модельный ряд к концу десятилетия.

В каком бы сегменте не был запущен новый электромобиль Bentley, он столкнется с жесткой конкуренцией. Его ближайший конкурент VW, Porsche Taycan, уже стал хитом продаж, продав в 2021 году больше единиц, чем флагманский 911. Новый Taycan Cross Turismo также сигнализирует о намерении Porsche выйти на другие сегменты рынка электромобилей. Помимо конкуренции с другими брендами VW Group, Bentley придется конкурировать с целым рядом недавно запущенных стартапов по производству электромобилей, которые требуют своей доли на рынке.

Rolls-Royce также планирует в ближайшем будущем перейти на электромобили. Их первый электромобиль Spectre должен быть выпущен в 2023 году, опередив Bentley на рынке на несколько лет. Spectre будет роскошным двухдверным купе класса Grand Touring, который очень похож на концепт-кар EXP 100. В 2022 году Bentley займет уникальную нишу на рынке, где будет очень мало брендов с которыми можно напрямую конкурировать. Но если британская компания хочет быть лидером, ей придется найти способ выделиться среди еще более переполненного поля конкурентов.